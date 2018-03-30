原标题：北斗三号再升空 远望6号单船精准测控北斗双星

任务中，岗位人员严密监视设备状态。

中新网远望6号船3月30日电 （魏龙、高超、邓凤军）北京时间3月30日01时56分，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及远征一号上面级），以“一箭双星”方式成功发射第三十、三十一颗北斗导航卫星，远望6号船在赤道附近预定海域圆满完成海上测控任务。

火箭升空飞行约10分钟，远望6号船从陆地测控站接过“接力棒”，在距离祖国万里之遥的大洋深处及时发现并成功捕获目标，雷达系统跟踪稳定，数据获取完整有效，信息处理交换正确，设备软硬件运行稳定，通信信息链路畅通，整个海上测控过程持续近10分钟，为卫星入轨一系列关键飞行动作提供了有力测控支撑。

船控制中心，调度员王庆欣忙碌工作。

海上测控是在卫星移动、船舶晃动、天线转动的情况下实施的。远望6号船针对此次任务技术状态总体变化不大、各项流程相对成熟的实际，扎实开展任务异同点分析、文书学习、联调演练、可靠性检查维护、性能指标测试和应急预案模拟演练等一系列准备工作。

任务完成，岗位人员紧张忙碌进行事后数据处理。

远望6号船船长杨便佼表示，船舶临近中修设备普遍老化，为此船上专门模拟测控设备显示器故障、电缆松动、开关失灵等各类故障，检验科技人员遂行任务能力。此外，该船还严格落实值班制度，采取技防和人防的双重手段加强设备巡视，及时发现处置空调漏水等安全隐患。

据悉，这次是远望6号船今年第三次执行北斗三号任务。完成任务后，该船将返回中国卫星海上测控部码头。

责任编辑：霍宇昂