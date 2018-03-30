贵州原省委常委唐承沛任民政部副部长(图/简历)

原标题：唐承沛任民政部副部长 原任贵州省委常委（图|简历）

经济日报-中国经济网北京3月30日综合报道 民政部官方网站“部领导”栏目近日进行更新，据最新名单显示，唐承沛已任民政部党组成员、副部长。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，唐承沛，1964年9月生，曾长期任职于安徽省，曾任宿州市市长，宿州市委书记，安徽省副省长，安徽省委常委、宣传部部长，安徽省委常委、省委秘书长等职务。2017年7月，唐承沛转任贵州省委常委，后出任省委秘书长、省委政法委书记。

唐承沛简历

唐承沛，男，汉族，1964年9月生，安徽桐城人，1985年7月参加工作，1985年2月加入中国共产党，在职研究生学历，管理学博士学位，副教授。

1981年9月至1985年7月在合肥工业大学水利工程系水利水电工程建筑专业学习，毕业后历任合肥工业大学党委宣传部、党委学生工作部干部；

1988年4月任合肥工业大学团委副书记（其间：1990年3月至6月在国家教委华东教育管理干部培训中心学习）；

1991年5月任合肥工业大学团委书记（副处级）；

1993年3月任合肥工业大学团委书记兼学工部副部长（正处级，其间：1993年3月至6月在机械工业部中青年干部培训班学习）；

1995年4月任合肥工业大学人事处处长（1993年7月至1995年7月挂职任怀宁县委副书记）；

1997年2月任安徽团省委副书记、党组成员（1995年9月至1998年6月参加中国科学技术大学哲学社会科学部马克思主义理论教育专业在职研究生学习，获法学硕士学位）；

1998年9月任安徽农业技术师范学院院长、党委副书记；

2000年5月任安徽省科技厅厅长、党组书记（其间：2002年5月至9月参加国务院发展研究中心、清华大学、哈佛大学举办的公共管理高级培训班学习）；

2003年9月任宿州市委副书记；

2003年10月任宿州市委副书记、副市长、代理市长；

2004年2月任宿州市委副书记、市长；

2006年4月任宿州市委书记；

2007年2月任宿州市委书记、市人大常委会主任（2004年3月至2007年11月参加同济大学管理科学与工程专业在职研究生学习，获管理学博士学位）；

2008年1月任安徽省政府副省长、党组成员，宿州市委书记、市人大常委会主任；

2008年2月任安徽省政府副省长、党组成员；

2011年10月任安徽省委常委、宣传部部长，省政府副省长、党组成员；

2012年2月任安徽省委常委、宣传部部长；

2012年6月任安徽省委常委、省委秘书长；

2017年7月任贵州省委常委；

2017年8月任贵州省委常委，省委秘书长、办公厅主任；

2017年9月任贵州省委常委、省委秘书长、省委政法委书记，省委办公厅主任；

2018年3月任民政部党组成员、副部长。

责任编辑：张义凌