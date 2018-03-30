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白金明任安徽省政府秘书长 张天培任省发改委主任

白金明任安徽省政府秘书长 张天培任省发改委主任
2018年03月30日 16:41 中国经济网
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　　原标题：白金明任安徽省政府秘书长 各厅局委办一把手名单

　　经济日报-中国经济网合肥3月30日综合报道 3月30日，安徽省十三届人大常委会第二次会议通过人事任免案，决定任命新一届省人民政府组成人员，并现场颁发任命书。

　　决定任命：

　　白金明为安徽省人民政府秘书长；

　　张天培为安徽省发展和改革委员会主任；

　　李和平为安徽省教育厅厅长；

　　宛晓春为安徽省科学技术厅厅长；

　　牛弩韬为安徽省经济和信息化委员会主任；

　　陆友勤为安徽省民族事务委员会主任；

　　李建中为安徽省公安厅厅长；

　　于勇为安徽省民政厅厅长；

　　姜明为安徽省司法厅厅长；

　　罗建国为安徽省财政厅厅长；

　　徐建为安徽省人力资源和社会保障厅厅长；

　　胡春武为安徽省国土资源厅厅长；

　　徐恒秋为安徽省环境保护厅厅长；

　　赵馨群为安徽省住房和城乡建设厅厅长；

　　施平为安徽省交通运输厅厅长；

　　陶方启为安徽省农业委员会主任；

　　方志宏为安徽省水利厅厅长；

　　牛向阳为安徽省林业厅厅长；

　　张箭为安徽省商务厅厅长；

　　袁华为安徽省文化厅厅长；

　　于德志为安徽省卫生和计划生育委员会主任；

　　刘大群为安徽省审计厅厅长；

　　孙勇为安徽省人民政府外事办公室主任；

　　万以学为安徽省旅游发展委员会主任。

责任编辑：张义凌

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