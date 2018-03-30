白金明任安徽省政府秘书长 张天培任省发改委主任

原标题：白金明任安徽省政府秘书长 各厅局委办一把手名单
经济日报-中国经济网合肥3月30日综合报道 3月30日，安徽省十三届人大常委会第二次会议通过人事任免案，决定任命新一届省人民政府组成人员，并现场颁发任命书。
决定任命：
白金明为安徽省人民政府秘书长；
张天培为安徽省发展和改革委员会主任；
李和平为安徽省教育厅厅长；
宛晓春为安徽省科学技术厅厅长；
牛弩韬为安徽省经济和信息化委员会主任；
陆友勤为安徽省民族事务委员会主任；
李建中为安徽省公安厅厅长；
于勇为安徽省民政厅厅长；
姜明为安徽省司法厅厅长；
罗建国为安徽省财政厅厅长；
徐建为安徽省人力资源和社会保障厅厅长；
胡春武为安徽省国土资源厅厅长；
徐恒秋为安徽省环境保护厅厅长；
赵馨群为安徽省住房和城乡建设厅厅长；
施平为安徽省交通运输厅厅长；
陶方启为安徽省农业委员会主任；
方志宏为安徽省水利厅厅长；
牛向阳为安徽省林业厅厅长；
张箭为安徽省商务厅厅长；
袁华为安徽省文化厅厅长；
于德志为安徽省卫生和计划生育委员会主任；
刘大群为安徽省审计厅厅长；
孙勇为安徽省人民政府外事办公室主任；
万以学为安徽省旅游发展委员会主任。
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