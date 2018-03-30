原标题：中欧班列2018年开行数量突破1000列 同比增长75%

中新网3月30日电 记者从中国铁路总公司获悉，3月29日，随着中欧班列（波兰—成都）的成功开行，2018年中欧班列累计开行数量达到1000列，同比增长75%，标志着铁路部门服务“一带一路”建设持续取得重要成果。

3月7日上午，X8001次中欧班列从中国铁路西安局集团有限公司新筑车站驶出。 中新社记者 张远 摄

中国铁路总公司相关部门负责人介绍，中欧班列今年开行达到1000列仅用时88天，比2016年的256天缩短了168天，比2017年的133天缩短了45天，创下新的历史纪录。

据悉，铁路部门充分发挥七国中欧班列运输联合工作组和中欧班列运输协调委员会国际国内两个平台作用，不断加强跨国铁路合作，积极推进波罗的海、环里海、黑海和中东欧等国家开辟新的中欧班列运输通道，中欧班列开行数量稳定增长，开行范围不断扩大。截至目前，中欧班列累计开行数量突破7600列，国内开行线路达61条，国内开行中欧班列的城市增加到43个，到达欧洲13个国家41个城市。

该负责人称，通过开发“一带一路”沿线国家的纸浆、粮食、棉花等货源，中欧班列回程比例升至去程的67%，比去年同期提高17个百分点。随着回程班列比例大幅提升，中欧班列更加趋于双向均衡运输。

同时，通过优化国内运输组织、强化境外协调等工作，中欧班列中国国内段运行时间压缩近24小时，宽轨段运行时间最快压缩至135小时。随着全程运输图的铺画实施，中欧班列全程运输时间将进一步压缩。

此外，中欧班列运送货物品类日益丰富，已逐步扩大到服装鞋帽、汽车及配件、粮食、葡萄酒、咖啡豆、木材、化工品、机械设备、纸浆等品类。目前，中欧班列运输重箱比例已达88%，其中去程班列重箱率为95%，回程班列重箱率为77%。

该负责人表示，中欧班列开行数量的迅猛增长和运行品质的快速提升，有力助推了“一带一路”建设和中欧经贸发展。海关总署发布的数据显示，今年前2个月，中欧贸易总值增长17.2%，达到6795.9亿元，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.26万亿元，增长21.9%，高于我国进出口整体增速5.2个百分点。

责任编辑：霍宇昂