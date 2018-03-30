天宫一号或31日再入大气层坠落有何影响?中方回应

原标题：2018年3月30日外交部发言人陆慷主持例行记者会

经中俄双方商定，国家主席习近平特使、国务委员兼外交部长王毅将于4月4日至5日对俄罗斯进行工作访问。

问：据报道，美国驻华大使布兰斯塔德近日接受媒体采访时表示，中国不应当将限制从美国进口大豆作为报复措施。中方对此有何评论？

答：大家知道布兰斯塔德大使来自美国重要的农业州。他关心美国农业产业者利益是完全可以理解的。事实上，最近大家可能也看到，美国国内因担心美国政府单边主义措施导致中美贸易关系恶化的还远远不止农产品行业，还有很多其他领域和行业。

至于中方未来是否应该拿大豆作为反制领域，我想大家必须清楚一点，那就是进行贸易和贸易战有一个根本区别：贸易是大家商量着来，而贸易战一旦开打，应战的一方只会根据自身利益和需要来决定反制的时间、方式和领域。

我们多次说过，中方不想打贸易战。同时，我们也说过，如果被迫卷入贸易战，中方有底气、有信心维护好自身利益。我们希望美方决策者也认真聆听美国消费者和有关产业界的广泛呼声，认真权衡一旦采取不应采取的单边主义举措可能对美方自身带来的利害得失，没必要非撞上南墙再回头。

问：据报道，中方表示，中国天宫一号目标飞行器可能会在31日再入大气层。中方目前是否掌握它可能从哪里再入大气层？中方认为飞行器坠落后将对坠落点周围地区有何影响？中方是否已就此与有关国家进行了沟通？

答：有关具体情况建议你关注中国载人航天工程官方网站和联合国外空司网站。

中方高度重视天宫一号再入大气层，一直按照相关国际公约和国际惯例，本着高度负责的精神处理此事。中方已多次向联合国外空司通报有关情况，保持信息公开透明。我们也会视情在必要时与有关国家进行沟通。

问：据报道，俄罗斯外交部29日宣布，将驱逐60名美国外交人员并关闭美驻圣彼得堡总领馆，美国白宫称该决定将恶化美俄关系。中方对此有何评论？

答：我们注意到俄罗斯政府昨天的决定，这是近来一系列事件的延续。一段时间以来，俄美关系出现一些困难。我想强调，俄美两国都是世界上有重要影响的两个大国，特别是这两个国家也都是联合国安理会常任理事国，对国际和平与安全负有重要责任。我们真诚希望俄美双方在平等和相互尊重基础上，通过对话协商妥善解决两国之间的分歧。

问：下周一，津巴布韦总统姆南加古瓦将开始对中国进行国事访问。中方希望此访取得什么成果？另外，我们看到有报道称，中国企业承建的津巴布韦独立以来最大的水电项目昨天竣工了。你有何评论？

答：应国家主席习近平邀请，津巴布韦共和国总统埃默森·姆南加古瓦将于4月2日至6日对中国进行国事访问。中津传统友好。建交以来，两国关系始终健康稳定发展。双方高层往来频繁，各领域合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持密切沟通与协调。中方高度重视中津关系发展，愿同津方携手努力，进一步提升中津关系水平，更好造福两国和两国人民。我们相信，姆南加古瓦总统此访将为中津关系发展注入新的动力。

关于你提的第二个问题，中方提供融资并承建的津巴布韦卡里巴南岸水电站扩容项目是中津务实合作的重要成果之一，项目竣工后将对增加津电力供应、促进津经济社会发展发挥积极作用。中方对此感到高兴。其实，像卡里巴南岸水电站这样的中非合作项目还有很多，充分表明中国对非投融资合作切实助力非洲国家的生产性项目，产生良好的经济社会效益，受到非洲国家和人民的广泛欢迎。

问：中国在非洲国家援建的项目不都是水电站等基础设施项目，中国还援建了西非国家经济共同体新总部大楼及津巴布韦议会大楼等各种不同的项目。中方为何决定帮助西非国家经济共同体建设新总部大楼？这是否有助于增强中国在西非地区的政治影响力？对于一些质疑中方动机的批评声音，你有何评论？

答：西非国家经济共同体是非洲重要次区域组织，为维护地区和平、推动区域经济一体化作出了重要贡献。我们一向支持西共体加强能力建设，支持西共体为西非及非洲的和平发展事业发挥更大作用。事实上，这也是中方一贯支持非洲联合自强和一体化进程、支持非洲和平与发展事业的重要组成部分。

大家都知道，基础设施落后是制约非洲发展进步的主要瓶颈之一。中国援建的基础设施项目受到非洲国家和人民的欢迎。你所提到的西共体新总部大楼，正是中国政府根据西共体的明确要求同意援建的。至于你提到的一些西方媒体的不实指责，我只能说那是以己之心度人之腹了。不知大家注意到没有，昨天，正在对中国进行国事访问的纳米比亚总统根哥布说，中国从来没有殖民过非洲、从来没有掠夺过非洲，一直平等对待非洲中小国家。中国历史上支持非洲的正义事业，今天继续帮助非洲的发展。中国才是非洲的真诚伙伴和朋友。非洲人民反对那些无端指责中国的不实之辞。我想还是听听非洲人民自己是怎么说的。

大家可以放心，外界的杂音不会动摇中非团结合作的意志，也不会阻挡中非携手前进的步伐。

问：除非洲之外，过去数十年来，中国在世界许多国家都资助、设计甚至直接参与修建了一些项目，中方在海外援建项目的总体目标是什么？这对中国的对外关系有何帮助？

答：正如昨天习近平主席在同根哥布总统会谈时指出，在中国还不富裕的年代，毛泽东主席等中国老一代领导人就表示我们克服困难也要支持非洲。今天，中国发展起来了，我们无论是在情义上还是实力上都应更多地帮助非洲。

大家可以非常清楚地看到，支持包括非洲国家在内的发展中国家加强他们自身能力建设、实现发展繁荣，依然是今天中国外交的一项重要内容。我们会继续结合有关发展中国家的自身意愿与他们开展互利合作，实现共同发展，一道构建人类命运共同体。

问：据报道，本周早些时候的卫星图片显示，中国航母“辽宁舰”和其他40艘舰艇形成的大型航母群出现在南海。它们演习的目的是什么？

答：昨天，中国国防部发言人已经在记者会上回答过这个问题，中国海军在南海举行的实战化演练是年度计划内的例行性安排。你可以再仔细看一下国防部记者会实录。

问：昨天，你发布了瑞士联邦委员兼外交部长卡西斯将于下周一开始访华并举行中瑞首轮外长级战略对话的消息。请问中瑞首轮外长级战略对话将聚焦什么问题？中方有何期待？

答：瑞士联邦委员兼外交部长卡西斯访华期间，王毅国务委员兼外长将同卡西斯联邦委员兼外长举行中瑞首轮外长级战略对话，推动搭建中瑞高水平创新平台。据我目前掌握的情况，除北京外，卡西斯还将赴陕西访问。

当前，中瑞关系发展良好。2016年两国建立创新战略伙伴关系。2017年初，习近平主席对瑞士进行国事访问取得圆满成功，推动中瑞关系迈上新台阶。建立外长级战略对话机制并推动建立中瑞高水平创新平台，正是习近平主席访瑞期间两国元首达成的重要共识。

中方重视发展同瑞士的关系，愿与瑞方一道，本着相互尊重、平等相待、合作共赢的精神，继续深入推进中瑞各领域创新合作，更好地造福两国和两国人民。

问：天宫一号再入大气层烧毁的过程中，碎片坠落在地上的可能性有多大？

答：我刚才已经说过了，中方高度重视天宫一号再入大气层，我们也及时向联合国外空司通报有关情况。随着天宫一号可能进入大气层时间的临近，中方也会根据需要调整向联合国外空司通报信息的节奏。在这个问题上，中方本着高度负责的态度，保持信息公开透明。我刚才也说了，如果有需要，我们会及时同有关国家保持联系。

至于你问到的一些非常具体的问题，这些是很专业的东西，我也不太清楚。你可以去查阅中国载人航天工程官方网站，也可以查阅联合国外空司网站。

责任编辑：霍宇昂