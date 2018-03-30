冯志礼任自然资源部党组成员及驻部纪检组组长

冯志礼 资料图

原标题：冯志礼任自然资源部党组成员、驻部纪检组组长

原任国土资源部党组成员、中央纪委驻国土资源部纪检组组长的冯志礼新职务现已明确。

据“中国国土资源报”微信公众号消息，3月28日，中央纪委驻自然资源部纪检组召开驻在部门和综合监督单位联席会议。自然资源部党组成员、中央纪委驻自然资源部纪检组组长冯志礼出席会议并讲话。

上述官方消息显示，冯志礼已出任自然资源部党组成员、中央纪委驻自然资源部纪检组组长。

公开简历显示，冯志礼，男，汉族，1962年12月生，浙江绍兴人，1982年12月加入中国共产党，1983年8月参加工作，温州师范学院政治教育专业毕业，大专学历。

冯志礼仕途起步于家乡温州，曾任共青团温州市委书记，洞头县委副书记、县长，洞头县委书记，温州市副市长。2011年，冯志礼调任嘉兴市委副书记，次年又调任浙江省委统战部副部长。

2016年年底，冯志礼接替王永康出任浙江省委统战部部长。2017年6月，冯志礼跻身浙江省委常委，一个月后调入国土资源部，担任部党组成员、中央纪委驻国土资源部纪检组组长。

此前，自然资源部官网“领导之窗”栏目已经披露了该部15名领导成员名单，他们分别是：陆昊、库热西·买合苏提、曹卫星、凌月明、王广华、赵龙、冯志礼、张德霖、钟自然、王宏、张建龙、王春峰、闵宜仁、石青峰、林山青。澎湃新闻注意到，其成员多数来自原国土资源部。

根据十三届全国人大一次会议批准的国务院机构改革方案，将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部，作为国务院组成部门。自然资源部对外保留国家海洋局牌子。不再保留国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局。

责任编辑：张义凌