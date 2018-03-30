四川射洪撤县设市？官方：符合标准 已上报民政部

原标题：射洪何时“撤县设市”？已上报民政部

近日，国家发改委发布关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知。其中明确提出：要继续开展撤县设市、撤地设市！还要稳步推进撤县（市）设区！

“撤县设市”在四川也有新进展，记者从射洪县县长信箱了解到，射洪县符合“撤县设市”标准，已经上报国家民政部。

国家关于“撤县设市”原文内容：

稳妥有序增设一批中小城市，继续开展撤县设市、撤地设市，推动城市群及国家新型城镇化综合试点地区范围内符合条件的县和非县级政府驻地特大镇率先设市。

优化城市市辖区规模结构，制定《市辖区设置标准》《市辖区设置审核办法》，稳步推进撤县（市）设区，增强设区市辐射带动作用。

国家重启撤县设市

1993年，国务院出台撤县改市的标准，其中包含了人口、GDP、财政收入等众多指标。

在国家叫停撤县设市审批20年后，2017年4月上旬，河北省平泉县、浙江省玉环县、陕西省神木县、四川省隆昌县、湖南省宁乡县、贵州省盘县同时被国务院批准撤县设市。

撤县设市流程

所谓的“撤县设市”，即撤销原有“县”的行政区划体制改为“县级市”。其申请流程是，在达到一定设立县级市标准的情况下，各县自行提出申请，依次经所在地市、省批准后，进入国务院审核审批流程。

撤县设市有什么“好处”？

从“县”到“市”，一字之差的背后，却有着很大的不同。

从“县”到“市”，虽然管辖区域没变，人口也没变，但县级市以其特享的资源配置，经济发展远胜于普通县域。

从经济发展普遍规律来看，行政区划归属政府管理，属于生产关系范畴；区域经济、科技创新等内容归属生产力范畴。当生产关系束缚生产力发展时，“撤县设市”成为破解矛盾的一种选择。

从新型城镇化来看，“撤县设市”与新型城镇化有着重要关联。

从县域层面上看，“撤县设市”是县域经济发展探索的一种模式。设市无疑是个加快发展的契机，可以促进县域人口结构变化，产业结构调整，城市规划调整，原有行政管理的内容、生态、模式都会发生改变。

去年，射洪县委、县政府制作的撤县设市宣传片获得网友关注。让我们一起来看看↓↓↓↓↓

“撤县设市”射洪凭什么？

[拥有4家上市公司的经济强县]

2016年，射洪地区生产总值（GDP）成功突破300亿元，达到320.76亿元，在遂宁各区县排名第一。

2010年，沱牌舍得、四川美丰、华纺银华、天齐锂业4家企业成功上市，小小的射洪拥有4家上市公司。至此，射洪全县销售收入亿元以上工业企业达51家，工业化率达57%。

同时，射洪也是四川省的人口大县，全县总人口99.73万。男女人口比例为105.94：100，人口密度为667人/平方公里。人口自然出生率8.93‰、死亡率5.74‰、自然增长率3.19‰。全县农业人口71.07万，非农业人口28.65万。

[未来射洪有多大？]

未来的射洪主要包含两个部分，一是“一体化区域”，主要是从金华到柳树的涪江沿岸发展带。

另一个是中心城区开发的范围，它主要包括老城、洪城新区、广兴、瞿河、洋溪；

射洪2015 年城市人口 36 万，2020 年 42 万，2030 年50 万，终极人口将达到65万。

城市用地规模：2015 年 30.21k ㎡； 2020 年 37.88k ㎡；2030 年49.47k ㎡，终极规模为65k ㎡。

[城市定位]

成渝经济带北部重要产业基地，以新兴产业、食品加工、纺织化工、旅游为特色的宜居宜业宜商的现代山水生态城市。

[海绵城市]

▲“海绵城市”近期建设区域

海绵城市是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”，也可称之为“水弹性城市”； 下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

2017年-2020 年完成射洪主城建成区20%以上面积海绵建设或改造，使其达到目标要求； 2020 年-2030 年完成射洪县主城建成区 80%以上面积海绵建设或改造，使其达到目标要求。

[机场与铁路]

根据《四川省通用机场布局规划（2016—2030年）》，我省将构建成都平原、川南、川东北、攀西、川西北等五大通用机场群，遂宁作为成都平原通用机场群构成都会之一，将在射洪县新增1个二类及以上通用机场，预计2025年落成。“十三五”期间完成投资约20亿元。

而遂宁期盼已久的铁路——绵遂内铁路去年10月开始了PPP比选工作，绵阳至遂宁至内江城际铁路（简称绵遂内铁路），属国家《中长期铁路网规划》、《成渝地区城际铁路建设规划（2015-2020年）》规划的绵遂资内自宜（绵阳-遂宁-资阳-内江-自贡-宜宾）铁路北段，是成渝经济区城际铁路网的重要组成部分，已列入四川省“十三五”规划建设项目。其中遂宁市域范围内长约100.4公里，射洪县境内长约50公里，其设计时速为250公里/小时。

[射洪经济开发区]

近日， 经国务院同意，国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署会联合下发《中国开发区审核公告目录》（2018年版），正式将县经济开发区列入中国开发区审核公告目录。

射洪县经济开发区于2012年5月经县委、县人民政府正式批复设立， 2016年5月，立足整个县域经济发展申报省级开发区，明确了整个园区产业的布局和重点建设任务， 大力发展新材料、机电制造和精细化工等主导产业，并通过县、市、省级和国家逐级审查论证，最终给与认定。

来源：四川发布微信公众号

责任编辑：张义凌