原标题：民政部公布第五批22家涉嫌非法社会组织名单
中新网3月30日电 据民政部网站消息，民政部社会组织管理局30日公布第五批涉嫌非法社会组织名单，涉及“中国海军史研究会”、“中国环境互联网与大数据产业联合会”、“中国少儿语言艺术表演交流学会”、“中华曲氏宗亲联谊会”等22家组织。
资料图：民政部 傅珊 摄 图片来源：视觉中国
涉嫌非法社会组织名单（第五批）
1。中国海军史研究会
2。中国村镇文化研究协会
3。中国环境工程协会
4。中国环境互联网与大数据产业联合会
5。中华国际中山福利基金会
6。中国阿拉伯经济联合会
7。中国对外文化交流发展协会（我部登记有中国对外文化交流协会）
8。全国杂文联谊会
9。中国童心会
10。当代微篇小说作家协会
11。中国教师高等教育研究会
12。全国高师数学教育研究会
13。全国城区少年宫工作研究会
14。中国少儿语言艺术表演交流学会
15。中国针灸协会（我部登记有中国针灸学会）
16。中国民间中医药研究开发协会（我部登记有中国民间中医医药研究开发协会）
17。中华曲氏宗亲联谊会
18。中华曲氏文化研究会
19。世界吴氏宗亲总会
20。尚氏宗亲理事总会
21。中华袁氏文史研究会
22。世界王氏恳亲联谊会
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