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民政部公布第五批22家涉嫌非法社会组织名单

民政部公布第五批22家涉嫌非法社会组织名单
2018年03月30日 19:14 中国新闻网
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　　原标题：民政部公布第五批22家涉嫌非法社会组织名单

　　中新网3月30日电 据民政部网站消息，民政部社会组织管理局30日公布第五批涉嫌非法社会组织名单，涉及“中国海军史研究会”、“中国环境互联网与大数据产业联合会”、“中国少儿语言艺术表演交流学会”、“中华曲氏宗亲联谊会”等22家组织。

资料图：民政部    傅珊 摄 图片来源：视觉中国资料图：民政部    傅珊 摄 图片来源：视觉中国

　　涉嫌非法社会组织名单（第五批）

　　1。中国海军史研究会

　　2。中国村镇文化研究协会

　　3。中国环境工程协会

　　4。中国环境互联网与大数据产业联合会

　　5。中华国际中山福利基金会

　　6。中国阿拉伯经济联合会

　　7。中国对外文化交流发展协会（我部登记有中国对外文化交流协会）

　　8。全国杂文联谊会

　　9。中国童心会

　　10。当代微篇小说作家协会

　　11。中国教师高等教育研究会

　　12。全国高师数学教育研究会

　　13。全国城区少年宫工作研究会

　　14。中国少儿语言艺术表演交流学会

　　15。中国针灸协会（我部登记有中国针灸学会）

　　16。中国民间中医药研究开发协会（我部登记有中国民间中医医药研究开发协会）

　　17。中华曲氏宗亲联谊会

　　18。中华曲氏文化研究会

　　19。世界吴氏宗亲总会

　　20。尚氏宗亲理事总会

　　21。中华袁氏文史研究会

　　22。世界王氏恳亲联谊会

 

责任编辑：霍宇昂

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