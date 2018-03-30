2017年底外资银行在华总资产达3.24万亿元

中新社北京3月30日电 （夏宾）30日，中国银行业协会第七届会员大会四次会议（换届大会）在北京召开，中国银行保险监督管理委员会副主席王兆星在会议上讲话称，中国银行业对外开放形成新格局，2017年底，外资银行在华总资产达3.24万亿元人民币。

王兆星表示，近年来，中国银行业实现了服务能力和治理水平的显著提升，守住了不发生系统性金融风险的底线，各项工作取得积极进展，主要体现在五个方面。

第一，服务实体经济取得新进展。王兆星举例称，2017年末，基础设施行业贷款增长15.7%，21家主要银行战略性新兴产业贷款增长10.1%，制造业贷款增速由负转正。

同时，银行业降低企业融资成本成效显著，比上年多减费让利超过440亿元人民币。

第二，整治金融乱象取得新成效。王兆星指出，截至2017年底，银行业金融机构本外币资产同比增长8.7%，增速较2016年下降7.1个百分点；总负债同比增长8.4%，增速较2016年下降8.2个百分点。“这是2001年以来资产增速首次下降到个位数。”

另一方面，2017年，商业银行同业资产负债自2010年来首次收缩，同业理财比年初净减少3.4万亿元人民币。

第三，风险抵御能力迈上新台阶。王兆星表示，随着中国宏观经济基本面的改善，银行业应对风险的能力进一步增强，资本充足率稳步提升，资产质量继续改善，贷款损失准备充足，流动性较为充足。

第四，对外开放形成新格局。王兆星指出，截至2017年底，共有10家中资银行在26个“一带一路”沿线国家设立了68家一级机构，较上年末增加6家，累计发放贷款超过2000亿美元。

同时，2017年底，外资银行在华营业性机构总数1013家，总资产为3.24万亿元人民币，较2001年中国加入WTO时增长10倍多。

王兆星称，目前，在华外资银行资本充足，流动性稳定，资产质量良好，保持了稳健经营。

第五，拥抱金融科技焕发新活力。王兆星表示，金融科技等新一代信息技术的发展和应用给银行业带来了全新的挑战和机遇，为银行业的发展注入了新的活力。

王兆星指出，下一步，中国银行业要回归本源，更好服务实体经济；坚决打赢防控风险攻坚战；全面深化改革；进一步扩大对外开放；善用金融科技。（完）

责任编辑：张建利