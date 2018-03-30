中国驻英大使倡议反对贸易保护主义 多国舆论响应

中新社北京3月30日电 综合消息：英国主流媒体日前刊登中国驻英国大使刘晓明的署名文章，呼吁欧洲和中国应共同反对贸易保护主义。多国舆论对此予以响应。

刘晓明在刊发于英国《金融时报》的文章中指出，最近美国政府出台多项贸易保护主义举措，这些举动十分危险，可能挑起贸易战并阻碍全球经济增长。他呼吁，在贸易保护主义“寒风”面前，中英、中欧应携手并肩，高举开放、合作旗帜，坚决捍卫国际贸易体系。

该文章阐释的观点引发多国舆论共鸣。新加坡《联合早报》的报道说，刘晓明提出，要坚持以世贸组织为核心的国际贸易体系；要警惕保护主义给人类社会带来的灾难，中国是维护国际自由贸易的坚定力量。他在文章中从国际贸易保护主义发展历程、历史上的经验教训、中国对国际贸易健康发展的贡献等方面，列举了确凿的事实和数据，对上述观点进行了富有说服力的阐述。

英国《卫报》援引英国内阁办公厅大臣利丁顿的话说，美国威胁贸易战“对任何人都没有好处”。《卫报》文章举例称，英国曾在上世纪六七十年代试图保护汽车行业免受竞争，但实际上只保护了“低效率”，最终使英国汽车行业丧失竞争力，几乎失去所有的出口市场。

《卫报》还预测说，如果美国在尝到贸易保护主义的“甜头”之后得寸进尺，下一个目标有可能就是欧盟。美国一直威胁对所谓“中国操纵人民币汇率”的行为采取反制措施，今后也很有可能以相似的理由对欧盟发起挑战。

事实上，美国媒体也观察到，欧洲对美国的政策充满警惕。彭博社指出，在对中国挥起关税大棒后，特朗普政府要求欧洲国家在5月1日前拿出“持久性的令美国满意的”贸易政策。而在欧盟委员会看来，特朗普政府给欧盟国家设置的目标并不现实，并且虽然其贸易政策目前还不太清晰，但是可以预料，欧洲汽车制造产业很可能首当其冲。因此，欧盟必须抛弃单方面妥协的幻想。

不仅欧洲国家，中方“高举开放、合作旗帜，坚决反对贸易保护主义”的倡议在更广范围内获得支持。英国路透社报道称，东盟及澳洲拒绝保护主义，致力自由贸易。文章援引澳大利亚总理特恩布尔的话说，“贸易保护主义是条死胡同，它不是一条能让你脱离经济低增长困境的阶梯，只会越掘越深”。路透社还援引新加坡总理李显龙的话称，“在东盟内，我们正努力深化并加强对彼此的依存，共同合作以打开市场”。

国际舆论分析称，美国的单边主义做法或将为中欧进一步合作提供机遇。美国《纽约时报》报道称，美国的对华强硬和孤立政策注定失败，有太多国家愿意同世界第二大经济体进行贸易往来。报道又称，特朗普政府还试图阻止中国技术进步，但同样阻止不了，反而会促使中国建立保护本国知识产权的合法体系，发展本国技术，在经济中大搞创新。

俄罗斯卫星通讯社指出，美国的单边主义做法很容易导致世界格局变化。有可能会使欧洲在经贸关系上和中国走得越来越近，为中欧提供合作机遇。（完）

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