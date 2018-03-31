明起这批新规将实施：静态扫码支付每日将有限额

中新网北京3月31日电 条码支付将分级设置日累计交易限额，环保税迎来首个征税期，105个办税事项“最多跑一次”……4月1日，一大批新的政策法规将正式实施，影响你我生活。

资料图：民众扫码付款。 中新社记者 骆云飞 摄

静态扫码支付每日有限额

手机扫一扫商家的二维码就可付款，这样的便捷的支付方式已经成为人们的生活日常。不过，4月1日起，伴随央行条码（条形码、二维码等）支付新规正式实施，为了保证支付安全，这种支付方式将出现小变化。

新规对条码支付风险防范能力进行了A、B、C、D四个等级的划分，设置了不同的日累计交易限额。

由于静态条码（如事先贴在墙上的二维码）易被篡改或变造，易携带木马或病毒，央行规定，使用静态条码进行支付的，风险防范能力为D级（最低一级）。同一客户单个银行账户或所有支付账户单日累计交易金额应不超过500元。若个人客户需更多条码支付额度，可采用包括数字证书或电子签名的方式对交易进行验证。

对于使用动态条码（如手机上实时生成的条码）进行支付的，风险防范能力根据交易验证方式不同分为A、B、C三级，同一客户单日累计交易限额分别为自主约定、5000元、1000元。

资料图 任丽娜 摄

环境保护税将开缴

今年1月1日起，《中华人民共和国环境保护税法》施行，标志着中国有了首个以环境保护为目标的税种。依照规定，环保税按季申报缴纳，2018年4月1日至15日是环保税首个征期。

环保税的征税范围为直接向环境排放的大气、水、固体和噪声等污染物。

环保税的纳税人，则是在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。

在具体征收标准方面，环保税法规定，大气污染物税额幅度为每污染当量1.2元至12元，水污染物税额幅度为每污染当量1.4元至14元。固体废物按不同种类，税额为每吨5—1000元。噪声按超标分贝数，税额为每月350—11200元。各省（区、市）可依照税法授权，来确定环保税适用税额。

资料图：税纳人办理报税业务。 刘玉桃 摄

105个办税事项“最多跑一次”

今年的政府工作报告中提出，要深入推进“互联网+政务服务”，使更多事项在网上办理，必须到现场办的也要力争做到“只进一扇门”、“最多跑一次”。4月1日起，办税事项“最多跑一次”将实现。

国家税务总局早前发布《办税事项“最多跑一次”清单》，明确纳税人办理《清单》范围内的事项，最多只需到税务机关一次或者全程网上办理。

其中，办税事项“最多跑一次”，是指纳税人办理《清单》范围内的事项，在资料完整且符合法定受理条件的前提下，最多只需要到税务机关跑一次。纳税人的办税事项不符合法定受理条件，或者提交的资料不完整，不适用“最多跑一次”。

《清单》共有报告类、发票类、申报类、备案类、证明类5大类105个事项。

资料图：上海虹桥机场。 中新社记者 殷立勤 摄

航班时刻管理办法将实施

4月起，民航局印发的《民航航班时刻管理办法》也将正式实施。

在航班时刻优先配置量化规则上，《办法》实现了由定性管理向定量管理的重大创新转变，明确规定了根据航空企业配置基数与时刻效能配置系数的乘积，从大到小确定优先配置次序，航空承运人按照优先配置次序在航班时刻池中选择航班时刻。

在航班时刻分类管理上，《办法》也做出改革，对照时刻资源供给与需求的矛盾程度，分主协调机场、辅协调机场、非协调机场3类进行分类管理方式，同时将主协调机场时刻分为国际地区飞行时刻和国内飞行时刻。

资料图：汽车制造车间。 刘昌勇 摄

乘用车企业迎来“双积分”管理

4月起，车企也将迎来新变化。伴随《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》正式实施，国家将对乘用车企业进行“双积分”管理。

“双积分”政策主要包括两部分，一部分是乘用车企业平均燃料消耗量积分，另一部分是乘用车企业新能源汽车积分。

通俗地说，就是国家设定一个油耗的目标值，如果汽车销售的汽车综合油耗超过了目标值，就要接受处罚。同样，汽车生产企业也要承担一定比例新能源汽车的生产任务，2019年度、2020年度，新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。

“双积分”政策规定，积分是可以交易的，负积分的车企可以向积分富余的企业进行自由购买。暂定2018年只统计不处罚，2019年、2020年开始对不达标企业进行处罚。

资料图：乘客用手机刷公交卡 中新网记者 张尼 摄

一卡通充值超1000元，需登记身份证件信息

交通部制定出台的《交通一卡通运营服务质量管理办法（试行）》4月1日起也将正式实施。

《办法》明确，交通一卡通发卡机构可根据本地实际情况，设置交通一卡通的有效期限，并向社会公布。如交通一卡通超出有效期限且尚有资金余额的，交通一卡通发卡机构应当提供延期、激活等服务，保障持卡人继续使用。

值得注意的是，《办法》还强调，对于一次性充值交通一卡通金额在1000元以上的，交通一卡通发卡机构应当登记购买人的有效身份证件信息，并留存其复印件或影印件。

此外，用于互联互通的交通一卡通应当按照交通运输行业有关交通一卡通标识使用标准，统一使用“交通联合”标识，并采用全国统一的发卡机构注册识别码（IIN）。（完）

责任编辑：张建利