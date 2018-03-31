五一小长假首日火车票今开售 可用网络和电话订票

中新网北京3月31日电（记者 马学玲）按照网络和电话订票预售期30天计算，3月31日开始，旅客可以通过网络和电话订票渠道购买2018年“五一”小长假首日的火车票。

一列西成高铁动车组列车驶离站台。 刘忠俊 摄

根据国务院办公厅此前发布的关于2018年部分节假日安排的通知，今年劳动节，4月29日至5月1日放假调休，4月28日（星期六）上班。

需要注意的是，不同车站互联网、电话订票的起售时间并不相同，目前共有21个放票时间点，从8：00至18：00期间，每个整点和半点均有新票起售。

譬如，北京西、南京、南京南等车站8：00 起售，成都东、东莞、乌鲁木齐等车站8：30 起售，兰州、深圳北、沈阳北等车站9：00 起售，深圳、沈阳、青岛等车站9：30 起售，北京、贵阳、哈尔滨西、深圳东等车站10：00 起售……

此外，自2018年4月28日起至年底，铁路部门将进一步扩大铁路局集团公司管内部分动车票价下浮折扣，理顺各席别之间的比价，进一步完善服务措施，提升旅客旅行获得感。

具体而言，将对广州至珠海、海南环岛、南京至安庆、丹东至大连、青岛至荣城、郑州至开封、武汉至孝感等28条城际铁路部分动车组列车票价，实行不同形式、不同幅度的折扣优惠，最大折扣幅度由前期试点的10%提高到20%。

春运期间，温州南站内旅客上车 潘沁文 摄

据悉，这是自2017年底对铁路局集团公司管内14条动车组列车运营线路动车组列车票价开展浮动试点后，又一次大范围实施票价优惠。

同时，为进一步提升旅客出行体验，铁路部门还将优化推出一系列服务措施。其中包括，进一步丰富12306服务内容，在已提供余票查询、网络订餐、互联网选座等信息服务的基础上，增加完善正晚点信息、站内导航、重点旅客预约、遗失物品查找等服务；在全国高铁主要大站提供站车WiFi服务，改善旅客体验，等等。（完）

责任编辑：张建利