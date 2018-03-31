人民日报：中国裁判何日重回世界杯

原标题：中国裁判 何日重回世界杯

中国足球裁判员穆宇欣（天津籍）2010年在南非世界杯比赛中担任助理裁判员

当地时间3月29日，国际足联公布了2018年俄罗斯世界杯决赛圈的裁判名单，36名主裁判和63名助理裁判来自46个国家和地区，中国裁判无人入选。在男足世界杯决赛圈的赛场上，曾有过中国裁判的身影：2002年韩日世界杯以及2010年南非世界杯，都有来自中国的裁判执裁世界杯比赛。

据国际足联介绍，对于世界杯裁判的选择，主要考虑执裁水平、对足球的理解程度以及对比赛和球队战术的阅读能力。这些指标或许一般的球迷无法通过具体量化的数据来理解，但结合国内各级别足球联赛频发的争议判罚、中国裁判在国际赛场有限的出场机会来看，或许能让人对中国裁判的落选不会太过意外。

有机会亮相国际赛场的中国裁判本就寥寥无几，在国际足联和亚足联重大赛事中，能获得执裁资格的更是屈指可数：最近两届亚洲杯，2011年仅有穆欣宇执裁，2015年竟无一人入选；国际大赛决赛，也只有王迪主哨的2016年亚洲U16（16岁以下）锦标赛。本土裁判尤其是男足裁判与世界大赛的“脱节”，也影响着联赛、球员乃至国家队与国际足坛的“接轨”：在国际赛场遭遇争议判罚后球员的过激反应，往往也被认为是对执法尺度“水土不服”的表现。

破除中国裁判“走出去”的主要障碍，还需在管理机制、技术手段、业务培训等方面持续发力：中国足协将裁判职业化提上日程，中超引入VAR（视频助理裁判）系统，8名“80后”裁判年初被选派赴海外培训……近年来，随着球市升温、投入加大，本土裁判的成长环境和成长速度大有改观。去年，男足裁判马宁、傅明和王迪获亚足联精英裁判员认定；今年，国际足联公布的中国足协国际级裁判员24人名单中，绝大多数都是“80后”，甚至出现了“90后”的身影。或许，中国裁判重回世界杯的希望，就在其中。

责任编辑：刘光博