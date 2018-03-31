王毅：保护主义等于关闭通向中国大门 将自食苦果

原标题：搞保护主义等于自我关闭通向中国的大门

当地时间2018年3月30日，国务委员兼外交部长王毅在越南河内出席大湄公河次区域经济合作（GMS）工商峰会。

王毅表示，今年是中国改革开放40周年，是承前启后的重要年份。40年来，中国发展成就靠的是改革开放，今后中国更高质量的发展仍要靠改革开放。这是中国的既定政策，不会改变，也不会受外部因素干扰。改革开放符合中国人民的利益，也将使各国共同受益。我们将以改革开放40周年为契机，以共建“一带一路”为重点，既引进来，也走出去，打造陆海内外联动、东西双向互济的全方位开放格局。我们将推出一系列进一步开放举措，为外国企业提供更加良好、宽松的投资环境。

王毅强调，开放应该是双向的。中国向别的国家开放，也希望别的国家向中国开放。国际贸易中出现一些分歧和争端是正常现象，关键是应通过平等协商，坚持依法依规，寻求合理解决。任何搞单边主义和贸易保护主义的做法，都是开历史倒车，不仅没有出路，还将反受其害。王毅说，中国愿与各国分享发展的机遇，但搞保护主义，等于自我关闭通向中国的大门，必将自食苦果。时间会证明这一点，事实也会证明这一点。

责任编辑：刘光博