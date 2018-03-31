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详解白银案:11起命案为何定4罪 强奸罪属顶格处罚

详解白银案:11起命案为何定4罪 强奸罪属顶格处罚
2018年03月31日 07:52 澎湃新闻
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　　原标题：专家详解白银案：11起命案为何定4宗罪，判决如何体现严厉

3月30日，甘肃白银中院对“白银连环杀人案”被告人高承勇进行一审宣判。3月30日，甘肃白银中院对“白银连环杀人案”被告人高承勇进行一审宣判。

　　法院查明高承勇犯下11宗案件并致11名女性被害人死亡，一审认定其犯抢劫、故意杀人、强奸、侮辱尸体四罪，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

　　澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，高承勇在11起命案中，均实施了抢劫行为，法院依法判定其触犯4个罪名，其中，引人关注的强奸罪仅判刑十年。对于高承勇的这种“极卑劣、极残忍、极恶劣、极严重”的犯罪行为，在我国刑法上具体如何进行评判？其多个行为与多个罪名之间的关系是什么？法学博士、北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林进行了解读。

　　四罪量刑，体现了法律对高承勇犯罪行为的严厉制裁

　　虽然一个罪名就足够高承勇获死刑判决，但法院在查明11起案件事实的基础上，分别列出其所犯4个罪名及其刑罚，彭新林认为，一来，这符合案件事实清楚、程序公正的要求，还原了客观真相，表明案件的裁判结果是在查清事实、分清是非的基础上作出的，体现了严格司法的理念；二来，也是对高承勇所犯严重罪行的否定性规范评价，表明犯罪行为应当受到法律的严厉制裁，体现了刑罚的惩罚功能。对于罪行极其严重的犯罪分子，尤其是仇视社会、漠视生命、以不特定人为侵害对象的犯罪分子，该判处死刑的要坚决依法判处死刑，以充分发挥刑罚的惩罚功能和威慑效应，从而更好地维护人民生命财产安全。

　　他认为，要全面准确理解宽严相济刑事政策，当宽则宽，该严则严，区别对待，高承勇被判处死刑，正是体现了宽严相济的刑事政策中从严的一面。高承勇罪行极其严重，无论是行为的严重社会危害性还是其极大的人身危险性，论罪都应当适用死刑。

　　据白银中院查明，高承勇于1988年5月至2002年2月，先后在甘肃省白银市、内蒙古自治区包头市共作案11起，其中实施抢劫作案4起，实施抢劫、侮辱尸体作案4起，实施抢劫、故意杀人、强奸作案2起，实施抢劫、故意杀人、侮辱尸体作案1起，共致11名女性被害人死亡。高承勇在这11起案件，都实施了抢劫行为，且都出现了被害人死亡的后果，而法院的判决中既有抢劫罪，又有故意杀人罪，这二者分别对应何种情形？

　　彭新林介绍，这涉及到刑法理论中的罪数认定问题。在抢劫罪的认定中，有几种不同情况。白银中院的判决书提到，高承勇被认定为抢劫罪有两种情形，一是高承勇为满足其非法占有目的，当场使用暴力劫取财物，这完全符合《刑法》关于抢劫罪的构成要件，即“以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫或者其他强制方法压制反抗、强取公私财物的行为”；另一种，就是高承勇在实施盗窃犯罪时被发现，为抗拒抓捕、毁灭罪证而当场使用暴力或以暴力相威胁，这就符合转化型抢劫的条件，应以抢劫罪论处。

　　此外，根据白银中院的通报，高承勇所犯抢劫罪，还符合八种法定刑升格情形之中的三种，即“入户抢劫，多次抢劫，抢劫致人死亡”。所谓法定刑升格，即有法律规定的更为恶劣的行为或者情节，需要升级刑罚档次，加重处罚。所以，法院在定高承勇的抢劫罪后，对其刑罚升格为“死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产”。

　　此外，高承勇实施11起抢劫犯罪行为时，并不是每次抢劫都造成了被害人死亡，换句话说，被害人最后的死亡，并非都是高承勇抢劫导致的，有的是在抢劫之后，高承勇“为灭口以掩盖其罪行”而杀死，所以，这种行为要属于新的犯罪，即构成故意杀人罪。同时，先前的抢劫罪与此故意杀人罪，数罪并罚。

　　强奸2名妇女判刑十年，强奸罪已属顶格处罚

　　高承勇案中，另一引人震愤的犯罪行为是强奸和侮辱尸体。

　　白银中院认定，“高承勇为满足其奸淫的目的，违背妇女意志，使用暴力、胁迫手段，强行与2名被害妇女发生性关系，其行为已构成强奸罪，且系情节恶劣；高承勇为满足其侮辱、玷污尸体的变态心理，对多名女性被害人尸体加以毁损或奸污，其行为已构成侮辱尸体罪。”

　　针对强奸罪一罪，法院判处高承勇有期徒刑十年，剥夺政治权利三年；针对侮辱尸体罪，法院判处高承勇有期徒刑三年。

　　根据强奸罪的刑法规定，以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。彭新林对澎湃新闻说，本案中，高承勇被认定强奸2名妇女，不具备强奸罪法定刑升格为十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的5种情形之一，即“强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；强奸妇女、奸淫幼女多人的；在公共场所当中强奸妇女的；二人以上轮奸的；致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的”。“强奸3人或者3人以上才算是强奸妇女多人，高承勇强奸2名妇女，不属于该升格法定刑的情节。白银中院在第一档量刑幅度内，顶格判其十年有期徒刑，是符合法律规定的”。彭新林说。

　　同时，法院认定高承勇在被害人死亡后奸污尸体，只能构成“侮辱尸体罪”，该罪的最高法定刑是三年，白银中院据此依法作出高承勇犯侮辱尸体罪，处有期徒刑三年的判决。

　　此外，在强奸过程中，如果利用被害人不能反抗、不敢反抗的处境，临时起意劫取他人财物的，同时成立强奸罪和抢劫罪，数罪并罚。强奸之后，又起意杀害被害人的，也构成强奸罪和故意杀人罪，则数罪并罚。而高承勇案中，在定强奸罪的同时，也定了抢劫罪、故意杀人罪，实行了数罪并罚。

　　法治文明：就算他再罪大恶极也只能执行一个死刑

　　彭新林介绍，高承勇虽作案11起，涉及11条人命，但法院只能根据其触犯的4个罪名对其进行定罪处罚，而不能根据其所作的案件数量来认定更多的罪数，“这就好比在受贿犯罪中，行为人案发前受贿多次，也只定一个受贿罪。另外，受贿五千万和受贿一亿元，如果其他情节差不多，案件之间确实很难拉开量刑档次，因为最重的刑罚也就是死刑了。”

　　彭新林认为，白银中院对高承勇的定罪科刑，符合定罪原则和基本法理，最后判处其死刑，可谓罚当其罪，符合罪责刑相适应的原则。

　　所以，行为“极卑劣、极残忍、极恶劣、极严重”的高承勇，仍只能顶格执行死刑。“客观来讲，这也与刑罚本身的功能性局限有关，因为刑罚中最严厉的刑种就是死刑了，即剥夺犯罪分子生命，不可能因为其犯有数个死罪而执行多次死刑。现在是法治社会，随着现代法治文明的进步，就算他再罪大恶极，也只能对他执行一个死刑，不可能像古代社会一样对他亲属进行株连或用残酷的方法执行死刑。”彭新林说。

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责任编辑：刘光博

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