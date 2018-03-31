美媒盘点影响世界未来的五座新城：雄安新区上榜

原标题：美媒盘点影响世界未来的五座新城：中国雄安新区上榜

资料图片：鸟瞰河北雄安新区安新县城（2017年4月24日摄）。新华社记者 牟宇 摄

参考消息网3月31日报道 美国《福布斯》双周刊网站3月29日刊登题为《影响未来的五座新城》一文。作者为韦德·谢泼德。文章摘编如下：

随着新兴市场步入世界舞台并挑战我们原有的全球运行模式，全新的城市正在亚洲和非洲拔地而起。目前，全世界有超过40个国家正在建造数以百计的新城。这是对整个国家进行重新定义及其未来在全球经济中的角色的一种尝试。

“森林城市”（马来西亚）

“森林城市”项目被理想地描述为“未来城市”——城市的建筑物将被植物覆盖而且没有汽车。目前，这座森林城市拟容纳70万居民。与此同时，一幢幢高层居民楼、办公大楼、大型购物中心、酒店正在填海所得的土地上耸立起来。

计划于2035年竣工的“森林城市”项目，被设想为一个可与新加坡展开竞争并创造22万个工作岗位的新经济引擎。

雄安新区（中国）

中国的国家级新区项目获得了全力支持。上海的浦东新区、天津的滨海新区、重庆的两江新区、广州的南沙新区以及四川的天府新区都是国家级的新区项目，而且它们都是当今中国最大的经济引擎之一。

因此，当政府宣布一个国家级的新开发区时，它不仅可以获得大量关注，而且还可吸引大批迫切希望早日入住新区而且对一掷千金毫不迟疑的投资者。当这个国家级新区位于像北京这样的城市附近，而且被宣布为一项重大的大规模发展规划的核心内容时，情况尤为如此。这项发展规划旨在将几个大城市连成一体，形成一个大区域，被称为“京津冀协同发展规划”。

雄安是中国最新的国家级新区项目，早前的媒体报道将其定位为“有可能成为中国的第三经济增长极”。

它的位置是与北京、天津形成一个近乎完美的等边三角形，但它又与北京、天津两座城市距离较远，抑制了上下班的通勤。这将使其成为一座真正的新城，需要发展全方位的均衡城市环境。雄安计划成为中国特有的经济“试验”的新枢纽。

努尔肯特（哈萨克斯坦）

在欧亚草原的深处有一个两国经济开发区，这个开发区将改变我们对欧亚大陆腹地的经济潜力的看法。

这个横跨在中哈边境上的地方名叫霍尔果斯。尽管在中方一侧的开发区正在出现蓬勃的全方位城市发展，但在哈萨克斯坦一侧的开发区却仍然是以运输业为主导。但这一切都将发生改变，而努尔肯特正有意推动这一转变。

努尔肯特是一个专门建设的新城，旨在将霍尔果斯地区的各种交通运输项目和工业项目连接起来。到2035年，它将变成一个可容纳10万人的商业和文化中心。这是哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫亲自主导的一个项目，而且是他推动的投资达90亿美元的“光明大道”新经济计划的核心部分。该计划旨在通过运输业使得哈萨克斯坦的经济多样化。

科伦坡港口城

这座城市坐落于印度洋中心，靠近世界上最繁忙的运输航道，正好在东亚、中东和非洲的交界处。一大批中国新港口在从亚洲到欧洲的海上丝绸之路——又称为中国通往中东地区能源供应商的生命线——沿线建成，中国在寻找一处地方，建立一个新的金融中心。

当2041年完工时，预计科伦坡港口城将成为准治外法权区，将有自己的投资法和特殊政策。基本上，它将成为一个海边的商队大旅馆，来自世界各地的贸易商们将在这里见面，做生意。计划在这里修建一个“一级方程式”赛车赛道、大量奢华酒店、高端购物中心、办公大楼，以及金融区所需要的一切，以与东边的新加坡和西边的迪拜竞争。

杜库姆（阿曼）

阿曼是另一个寻求经济多元化、摆脱资源依赖型经济的国家，它正在大力押注其新兴的交通和制造部门，而这些部门与中国的“一带一路”倡议息息相关。

由于有中国公司的大量投资，杜库姆实际上可以称为中国-阿曼产业园，它将成为阿拉伯海之滨一座投资107亿美元、以交通运输为导向的新兴城市开发区。

这个占地11平方公里的开发项目位于杜库姆经济特区内，旨在把一个未充分利用的港口改造成一个超大规模的项目，其中包括一家炼油厂、一家甲醇厂、一家太阳能设备制造设施、一家汽车厂和一处建材销售设施，还有可容纳2.5万人的住房，以及他们在那里生活所需要的学校、医疗设施、办公大楼和娱乐中心。

责任编辑：刘光博