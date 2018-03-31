高雄铁路地下化赶工酿祸？1名工人遭火车追撞身亡

原标题：高雄铁路地下化赶工酿祸？一工人遭火车追撞身亡
中新网3月31日电 据台湾《中时电子报》报道，台湾高雄铁路地下化工程日前正如火如荼施工，目标订在8月通车，未料今日上午1名53岁龚姓男子在铁道旁施工，疑未注意火车疾驶而来，来不及闪避，被火车一头撞上，导致头部重创，当场昏迷不醒，经送医紧急抢救仍宣告不治。
高雄铁路地下化工人疑躲避不及遭火车撞死。（图：台湾《中时电子报》/柯宗纬翻摄）
台铁自强号304次今日早上10点32分，行驶凤山-高雄间西正线发生一起事故，火车疾驶撞上1人，警消获报到场处理，将伤者紧急送往医院急救，但11点40分宣告不治。
高雄铁路警察查出死者龚姓男子为铁路地下化工人，疑因施工不慎酿祸，但详细原因仍有待调查厘清，全线11点9分恢复正常通行。
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