说出来可能不信 中国手机流量费已是全球中低水平

原标题：说出来你们可能不信，中国手机流量费已是“全球中低水平”！

黄河远上白云间，本月话费一百三。

万水千山总是情，蹭下WiFi行不行？

又到月末，连网上充话费都要排队的时节。先做个调查吧↓

▲小编的流量早已告罄

手机流量费贵吗？答案其实因人而异，不过昨日（3月30日）国家发改委发布的《2017年中国居民消费发展报告》（下称报告）显示，固定宽带、移动数据资费连续6年快速下降。报告还指出，从国际对比看，我国移动数据流量资费在全球178个国家排名第53位（由低到高），处于中低水平。

每经小编（微信号：nbdnews）注意到，报告发布后，一则“神评论”也随之在网上流传：

“三大运营商那么赚钱，中国移动2017年净利润1143亿，平均每天要赚3亿多，这让我如何相信手机流量费是‘中低水平’？不能仅仅只看流量费，还要看在我们收入的占比。就好比我们的油价7块左右处于世界中间水平，而挪威油价15块一升，我们确实更便宜，可挪威人均收入是四、五十万人民币啊。”

听起来似乎有几分道理，但发改委的报告就错了吗？其实不然。

中国手机流量费已是全球中低水平

据媒体报道，上述报告是首次由国家发展改革委组织，11部委共同编写的反映我国居民消费情况的年度报告。

报告指出，我国固定宽带、移动数据资费连续6年快速下降。2017年固定宽带月户均费用同比下降18.2%，移动数据资费同比大幅下降51.8%。从国际对比看，根据国际电信联盟（ITU）2016年数据显示，我国固定宽带包月资费在182个国家中排名第89位；移动数据流量资费在全球178个国家排名第53位（由低到高），处于中低水平。

▲图片来源：视觉中国

小编进一步查阅国际电信联盟相关报告发现，上述排名的依据为500MB移动流量预付费的最低价格占人均GNI（国民总收入）的比重，排名第53位的中国这一比重为0.78%。

在2017年版的同款报告中，小编未找到排名情况，但中国的这一数据进一步下降至0.7%，作为参照的是，亚太地区平均水平为2.7%，全球平均水平则是3.7%。

▲截自国际电信联盟《Measure the Information Society Report 2017》

所以说，中国手机流量费处于“全球中低水平”，还真就是看了“（资费）在我们收入的占比”后，得出的结论。

三大运营商日赚3.65亿，但……

当然，“中低水平”的流量资费并不意味着你充进手机的话费少了，最显著的原因是——每个月用掉的流量越来越多。

工信部数据显示，2017年，我国手机人均月流量为1.775GB，这一数据是上年的2.3倍。而截至今年2月末，我国移动互联网用户总数达到12.8亿户，1月、2月的手机人均月流量分别为2.77G和2.63G。

▲图片来源：工信部网站

2017年，东、中、西部地区移动互联网接入流量分别达到121亿GB、59.9亿GB和64.9亿GB，比上年分别增长151%、154%和198.1%，西部增速比东部、中部增速分别高47.1个和44.1个百分点。东、中、西部地区月户均流量达到1780MB/月/户、1680MB/月/户、1865MB/月/户，西部比东部和中部分别高85MB/月/户和185MB/月/户。

三大运营商2017年日前悉数出炉的财务报告，也印证了上述情况。数据显示，手机上网流量正行驶在快车道上，三大运营商都有不同程度的高增长。其中：

中国移动手机上网流量较上年增长121.3%，4G平均每户每月上网流量达到1.76GB。

中国联通手机用户月户均数据流量达到2433MB，同比增长359.0%。

中国电信手机上网总流量同比上升182%，其中手机上网收入为人民币908.65亿元，较2016年增长33.1%。

在用户数方面：

截至2017年底，中国移动用户数达8.87亿户，其中4G用户数为6.49亿户；

中国电信用户数达到2.5亿户，其中4G用户达到1.82亿户；

中国联通用户数达到2.84亿户，4G用户总数达到1.75亿户。

也正因如此，“薄利多销”的三大运营商2017年成绩单都比较喜人，营收、净利全线飘红。经计算，三大运营商去年全年年营收13815亿元，净利1333.26亿元，平均日赚约3.65亿元，略高于2016年的水平。

但文章开头神评论所说的“三大运营商那么赚钱”，其实存在一个样本选取的问题：

2017年中国电信营收3662.29亿元，比去年增长3.9%；净利润186.17亿元，比去年增长3.3%。

中国联通终于触底反弹，全年营收2490.2亿元，同比增长4.6%；净利润为4.3亿元，同比增长176.4%。

最财大气粗的则是中国移动，去年营收7405亿元，同比增长4.5%；净利润1143亿元，同比增长5.1%。

可以看出，中国电信和中国联通的净利润加起来是中国移动的六分之一。

提速降费今年势在必行

三大运营商的竞争，给用户带来了实实在在的好处。而这也离不开政府对提速降费的持续推动。

2017年政府工作报告就明确提出，年内全部取消手机国内长途和漫游费。去年，在工信部的推动下，三大运营商从9月1日起正式取消了电话长途漫游费。

▲图片来源：视觉中国

今年3月初，工信部部长苗圩表示，过去三年，工信部门在抓好提速降费方面取得成效。

从提速方面看，中国光纤宽带、手机宽带用户数位居世界第一，使用50兆及以上带宽的用户数占到70%以上，4G用户数到2017年年底接近10亿。

从降费方面看，通过提速不提价、流量不清零等措施，各方面电信用户资费不断下降。三年来，宽带用户单价下降90%，移动用户资费下降83.5%。

苗圩表示，今年，在移动流量资费上，除取消流量漫游费之外，还要降低移动流量每G每个月资费的水平，这两项措施加在一起，到年底要比去年下降30%以上。这些措施将惠及所有企业和用户。

此外，工信部副部长陈肇雄在接受新华社记者专访时也表示，工信部将推动基础电信企业加快开展套餐梳理和调整、系统开发和改造、测试和业务验证等工作，确保广大用户在今年7月1日前享受到这一红利。

针对工信部提出的提速降费安排，中国移动、中国电信、中国联通此前纷纷回应称，坚决贯彻落实国家“提速降费”政策要求，将立即行动、全力以赴，确保相关举措全面尽快落地实施。

提速是降费的基础。据《人民邮电报》介绍，2017年，三大运营商建设4G、光宽带等精品网，提高网络能力，推进网络智能化演进，为应对流量迅猛增长提供了坚实保障。目前，中国4G基站数量总数达300多万个，占全球500万个4G基站总数的一半以上。

与此同时，针对流量资费，三大运营商去年也已经积极响应“提速降费”的要求，推出了不少实惠的互联网套餐或者不限量流量套餐。

▲图片来源：视觉中国

不过，提速降费对三大运营商影响究竟几何？据北京晨报报道：

中国电信董事长杨杰表示，提速降费确实为企业收入、利润均带来压力，套餐、系统及产品等都需要作出调整。他预期，今年降幅达30%或以上。中国电信将通过价格弹性保持健康发展，预期信息消费增加，可令公司收入及利润均保持良好增长。

中国移动董事长尚冰在业绩会上坦言，降费目标对集团的收入和利润增长会形成很大压力，但从另一个角度讲，也可以促进全社会成本的降低，给集团带来新的机遇，希望通过薄利多销的手段为用户创造更多价值。他指出，去年中国移动流量资费下降了43%，预计今年下降幅度依然会在30%以上。

中国联通董事长王晓初也指出，将对运营商产生较大影响，虽然收费降低了，但将带动数据使用量上升，可弥补损失，整体上提速降费将倒逼运营商改革，降低其他成本。

此外，5G方面，今年国内至少12个城市开展5G试点。中国移动在财报中称，将牵头完成5G网络标准制定，持续增强创新驱动力，以5G为契机，加快网络转型。中国联通在财报中也表示，混改募集资金将用于4G网络能力提升、5G组网技术验证等。

期待手机流量资费更便宜！

这样用起来就更顺手了

责任编辑：桂强