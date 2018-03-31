原标题：台教授涉论文造假 辞“中研院”、美大学教授等职
中新网3月31日电 据台湾《旺报》报道，台湾“中研院”生化研究所前所长、美国俄亥俄州立大学教授陈庆士日前传出论文造假，“中研院”31日中午对外发出声明，此案已由“中研院”伦理委员会进行调查，并且陈庆士已向“中研院”长廖俊智请辞特聘教授等职获准。
据“中研院”生物化学研究所官网显示，陈庆士2001年获聘美国俄亥俄州立大学医药化学暨内科医学教授，而美国权威学术期刊《科学》（Sciencemag）指出，据了解，陈庆士共发表200多份研究论文，并拥有多项专利，还从美国卫生研究单位获得800万美金的奖金。
《科学》杂志声称，陈庆士所发表的论文，在2016年便第一次被发现涉嫌造假，美国俄亥俄州大学当时接获通报后，便立即展开调查，随着调查日益深入，相关人员发现陈庆士带领的研究团队拥有重大疏失，最主要的问题即在于“研究人员未按规定逐日记录实验结果，而仅以每周进度报告取代”，被怀疑研究数据造假。
在被爆出论文造假消息后，陈庆士在2017年8月便辞去“中研院”生化研究所所长职务，同年9月也辞掉美国俄亥俄州大学教授一职。但依照“中研院”生化所网络公布资讯，陈庆士目前仍在“中研院”生化所担任特聘研究员，同时也是特聘教授兼新药开发中心主任。
对此，“中研院”回应，对此案深表遗憾，而陈庆士已向“中研院”长廖俊智口头请辞，获院方同意；但由于本案发生于陈庆士任职该院之前，该院已由伦理委员会进行调查，最严重的处理方式是解聘，追回研究经费。至于在“中研院”所获得的研究经费，“中研院”则尚在清查中。
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