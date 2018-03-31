西安：不得以后期涨价房源紧俏等诱使购房人抢购

原标题：西安：不得以后期涨价等诱使购房人抢购

新华社西安3月31日电（记者梁爱平）陕西省西安市住房保障和房屋管理局3月30日下发“关于进一步加强商品住房销售管理的通知”，要求房地产开发企业及经纪机构不得以房源紧俏、后期涨价等诱使购房人抢购。

通知要求，房地产开发企业申请《商品房预售许可证》时，须将符合预售条件的楼幢一次性申报，严禁以分批、拆零等方式拖延预售申报时间或采取分幢、分层、分批的方式进行销售。不得散布、传播谣言或以房源紧俏、内部预留、后期涨价等方式营造紧张气氛，诱使购房人抢购。

同时，意向购房人数多于可售房源的，应采取公证摇号方式公开销售，由公证机构全程监督，严禁内部预留房源或设置全款优先选房等限制性条件。房地产开发企业应严格按照物价部门价格公示结果，对每套房屋明码标价，不得高于公示价格销售房屋，不得捆绑搭售或迫使购房人接受有偿服务。

对于违反通知的，西安市房管局将按照相关规定，对违规主体一次性记10分、限制网签销售、暂停受理新申请预售许可，通报有关部门实施联合惩戒。

责任编辑：霍宇昂