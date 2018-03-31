原标题：王毅：搞保护主义是没有终点的单程票
中新网3月31日电 据外交部网站消息，当地时间3月31日，国务委员兼外交部长王毅在越南河内出席大湄公河次区域经济合作（GMS）第六次领导人会议。王毅强调，中国一贯倡导构建开放型世界经济，坚持在开放中实现互利共赢，坚决反对搞贸易保护主义。搞保护主义既损人也不利己，是没有终点的单程票。
王毅表示，开放是次区域发展的生命线。次区域发展取得的成就靠的是开放，未来争取更大发展仍然要依靠开放。
王毅指出，要不断促进贸易和投资自由化便利化，支持多边贸易体制，推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。推动“区域全面经济伙伴协定”尽早结束谈判，引领区域自贸体系建设，努力改善营商环境，让市场主体活跃起来，让经济要素更顺畅、高效地流动起来。
王毅强调，中国一贯倡导构建开放型世界经济，坚持在开放中实现互利共赢，坚决反对搞贸易保护主义。搞保护主义既损人也不利己，是没有终点的单程票。通过平等协商、按照国际规则解决贸易争端才是正道。
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