蒋旭光雷鸣山任水利部副部长(图/简历)

原标题：蒋旭光、雷鸣山任水利部副部长（图|简历）

经济日报-中国经济网北京3月31日综合报道 水利部官方网站“水利部领导”栏目近日进行更新，据最新名单显示，蒋旭光、雷鸣山已任水利部副部长。

日前，根据《深化党和国家机构改革方案》，国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室并入水利部。原任国务院南水北调办副主任的蒋旭光与原任国务院三峡办副主任的雷鸣山已出任水利部党组成员。

蒋旭光简历

蒋旭光，男，汉族，1960年10月生，河南永城人，1984年11月加入中国共产党，1982年8月参加工作，天津大学管理科学与工程专业毕业，研究生学历，管理学博士，研究员。

1978年9月至1982年8月武汉大学哲学系哲学专业学习。

1982年8月起先后任黄河水利委员会宣传处科员，黄河报编辑部编辑、副主任，黄河报社社长（1987年11月至1988年12月挂职任山东河务局济南防修处主任助理）。

1992年1月起先后任水利部办公厅综合处副处长（正处级）、处长，部长办副主任，办公厅副主任（1996年7月至1997年7月挂职先后任陕西省延安地区行署副专员、延安市副市长）。

2000年3月至2004年6月任中国水利报社社长、党委书记。

2001年12月至2004年6月任水利部直属机关党委专职副书记。

2004年6月任国务院南水北调工程建设委员会办公室综合司司长。

2010年7月任国务院南水北调工程建设委员会办公室副主任、党组成员。

2018年3月任水利部副部长、党组成员。

雷鸣山简历

雷鸣山，男，汉族，1961年9月生，山西河曲人，1985年5月加入中国共产党，1977年4月参加工作，南开大学经济研究所政治经济学专业硕士研究生毕业，高级经济师。

1977年4月山西省河曲县阴山林场知青。

1979年9月南开大学经济系政治经济学专业学生。

1983年6月山西省统计局平衡处干部。

1984年9月南开大学经济研究所政治经济学专业硕士研究生。

1987年6月起先后任中国国际工程咨询公司经济法律部副处长、中咨资产评估事务所副经理、中国国际工程咨询公司总经理助理。

1995年6月任中国国际工程咨询公司副总经理（正司级）。

1998年10月任中国国际工程咨询公司党组成员、副总经理。

2002年4月起先后任国务院三峡办稽察司副司长（正司级）、资金计划司司长。

2011年12月任国务院三峡办副主任、党组成员。

2018年3月任水利部副部长、党组成员。

责任编辑：桂强