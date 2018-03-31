疑因噪音问题积怨 香港一住户遭邻居掷燃烧弹

原标题：疑因噪音问题积怨 香港一住户遭邻居掷燃烧弹无人伤

中新网3月31日电 据香港《文汇报》报道，香港天水围天瑞邨29日晚发生怀疑纵火案，楼上楼下两个疑有噪音问题积怨的住户，楼下住户疑到楼上住户门外投掷燃烧弹，事件中无人受伤。警方经初步调查，相信有人故意放火作报复。

事发现场为天瑞邨瑞林楼24楼一住有两母子的单位。48岁女住户30日晚10时许报案，指大门遭人投掷燃烧弹。

起火后，对面住客及时发现，用家中自备的灭火筒将火扑熄。肇事住户大门及外墙被熏黑。案件暂列纵火，交由元朗警区刑事调查队跟进。

案中女事主表示，事发时只有她一人在家，听到声响开门查看时火势已很大。

她透露寓所曾多番遭人滋扰，如被硬物打凹大门，及以异物堵塞钥匙孔。针对这些问题，已向房署申请调迁，并在门外安装两部闭路电视，曾拍下门外有可疑男子。单位外还贴上一张告示，提醒指如发现有人做违法行为，立即交由警方处理。

协助救火的邻居解释，由于曾住木屋及经历工厂火警，所以在家中备有灭火筒以策安全。

责任编辑：霍宇昂