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香港一独立屋遭盗损失价值80万现金首饰 警方调查

香港一独立屋遭盗损失价值80万现金首饰 警方调查
2018年03月31日 15:36 中国新闻网
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　　原标题：香港一独立屋遭盗损失价值80万现金首饰 警方调查

　　中新网3月31日电 据香港《星岛日报》网站报道，香港大埔康乐园一独立屋31日疑遭贼人撬开大门爆窃，户主凌晨报警，指失去3个保险柜，合共损失价值80万港元现金和首饰。

　　案发现场为康乐园第18街一间独立屋，21岁外籍男住户Edward凌晨报案，指寓所被爆窃，屋内有被搜掠痕迹。

　　警方接报到场，发现大门被撬开。经初步点算，失去3个保险柜，内有一批总值约60万港元的首饰、12只总值约10万港元的手表，及约10万港元现金。

　　目前，该案件列爆窃，交由大埔警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。

责任编辑：霍宇昂

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