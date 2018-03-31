原标题：香港一独立屋遭盗损失价值80万现金首饰 警方调查
中新网3月31日电 据香港《星岛日报》网站报道，香港大埔康乐园一独立屋31日疑遭贼人撬开大门爆窃，户主凌晨报警，指失去3个保险柜，合共损失价值80万港元现金和首饰。
案发现场为康乐园第18街一间独立屋，21岁外籍男住户Edward凌晨报案，指寓所被爆窃，屋内有被搜掠痕迹。
警方接报到场，发现大门被撬开。经初步点算，失去3个保险柜，内有一批总值约60万港元的首饰、12只总值约10万港元的手表，及约10万港元现金。
目前，该案件列爆窃，交由大埔警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中方回应别撞南墙再回头 美大豆出口协...
- 【 军事 】 中国新航母外观已大体成型 有两点改变
- 【 财经 】 格力遭"董明珠"碰瓷 霸气注册45类商标
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 杨幂陷"捐赠风波"后致歉:一定更加严谨
- 【 科技 】 刘强东：太保守 让我只能看着机会流走
- 【 教育 】 教育部：校外培训机构该停业的必须停...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有