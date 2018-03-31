北京市今年将安排1万名农村劳动力“进城就业”

原标题：北京：今年将安排1万名农村劳动力“进城就业”

新华社北京3月31日电（记者李萌）记者从北京市农村工作委员会获悉，2018年北京将在城市公共服务岗位安置1万名农村劳动力就业，让有意愿有条件的农民实现转移就业，多措并举切实减少农村“闲人现象”。

据介绍，目前，北京市全市从事农业生产经营的人员还有50余万人，其中在种养业中的数量仍然偏大。2018年北京市将继续把农民充分就业、稳定就业作为农村工作的一个重点，把在城市公共服务岗位安置农村劳动力作为重要举措之一，组织农村劳动力在公交、地铁、环卫、园林绿化、市政市容等岗位就业。

北京市政府有关负责人表示，2018年要在城市公共服务岗位安置农村劳动力1万人。北京市各区、各部门要大力实施精细化公共就业服务，引导农民树立正确的就业观念，对农村劳动力转移就业做到“需帮尽帮”，要让有意愿有条件的农民都能转移就业，切实减少农村“闲人现象”。

据介绍，北京市还将统筹各类培训资金和项目，大力开展订单、定向、定岗等有针对性的职业技能培训，不断提升农村劳动力的就业能力。同时，还将鼓励北京市属高校开办面向农村成人分层次的学历教育，并进一步加大相关补贴政策的支持力度。

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