环球时报：精确打击赖清德 开创反“独”新局面

原标题：社评：精确打击赖清德，开创反“独”新局面

台湾“行政院长”赖清德星期五在“立法院”回应质询时狂称“我的确是台独工作者”，再次引发台湾舆论骚动。赖清德自上任以来已多次直言自己是“台独工作者”，态度极其放肆，成为破坏两岸关系和台海稳定的一个突出元素。

赖清德曾表示两岸政策“是总统职权”，但他本人又不断发表严重破坏两岸气氛的言论，在台湾当局中起了对抗大陆的示范作用。他这样做，想必受到了蔡英文的鼓励或者默许，蔡至少没有对他严厉限制。目前的实际局面是，蔡英文唱她所谓的“维持现状”，赖清德作为台当局二号人物不断越线公然宣扬“台独”，给“现状”注入“台独”势力所要的内涵。

赖的大嘴不能简单看成他个人的问题，这是台当局以“切香肠”方式踩踏红线的尝试之一。

由于嘴巴长在赖的头上，他怎么说话，大陆很难像管小学生一样一句一句训诫。但是他的“台独”态度已经很明确，为保持一个中国原则的严肃性，大陆应该采取行动予以清算。

首先，赖清德的言行进一步坐实了民进党当局的“台独”倾向，使得大陆在各领域惩罚台当局更加师出有名。大陆挤压台当局所谓“外交空间”、提升对台军事斗争准备的水平都是正义的，蔡英文“维持现状”的遮羞布已被扯下。

除了在外交、军事领域采取行动，大陆应该把赖清德列为第一名实施全面打击的“台独”政治人物，并以此为契机，建立起全面制裁、惩戒“台独”政治人物的机制。

随着两岸走近和大陆对岛内影响的不断扩大，大陆对台湾的“包围”正逐渐形成，构建对罪大恶极的“台独”人物实施精确打击的能力也已成为可能。过去大陆对“台独”政客通常只是谴责，并未尝试对他们进行长臂惩戒，今后大陆要坚决地朝这一方向持续发力。

比如动用《刑法》《反分裂国家法》等，在大陆法庭对赖清德分裂国家的罪行立案调查，进而做出审判。如果他罪证确凿，就可以在全球对其进行通缉。如能成功开启审判赖清德的先例，不仅对他本人，对其他死硬“台独”政客都将形成强大心理震慑。

精确打击“台独”政客的这一步大陆迟早要走出。我们看到大陆制裁“台独”艺人已经取得显著成效，狠煞了台湾艺人“两头吃”的做派，极大压缩了“台独”在岛内文艺圈作乱的空间。台湾政客不像艺人需要“吃大陆饭”，但随着台湾的经济社会生活越来越“大陆化”，我们一定能够找到或主动创造对他们的惩戒点，开创新的斗争局面。

根本原因是两条，一是上面说的大陆的力量正将台湾逐渐“包围”，影响力不断内渗。二是台湾社会不希望激进“台独”政策引发台海军事摊牌，而赖清德的类似行径正在朝那个危险的方向增加砝码。这两股大的力会衍生出很多具体机会，帮助大陆对赖及同类政客的打击奏效。

值得指出的是，精确打击赖清德等“台独”政客虽需要构建新的斗争工具，但它们一旦成型，很可能会成为最有效、综合成本也最低的反“独”方式。大陆力量小的时候，我们只能倾整个国家之力，甚至不惜冒巨大风险来遏制“台独”。如今我们的力量早已有了对台压倒性优势，“精确打击”“定点清除”就应成为新的现实选项。

台湾未来什么都可能发生，统一台湾的方式有可能是超出今天想象的。所以我们要敢想，敢做，让今后的反“台独”斗争别开生面。我们建议，就从打击赖清德开始做起。

责任编辑：霍宇昂