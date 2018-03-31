原标题：中国高分一号三星齐发 星座任务模式可灵活转换

中新社北京3月31日电 （记者 孙自法）中国高分一号02、03、04卫星31日在太原三星齐发，以“一箭三星”成功发射，标志着中国首个民用高分辨率光学业务星座正式建成投入使用。卫星研制专家表示，该星座拥有多种星座运行模式，星座任务模式可实现灵活转换。

高分一号02、03、04卫星由中国航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院航天东方红卫星有限公司抓总研制。航天东方红公司卫星专家受访指出，高分一号02、03、04卫星的星座任务模式可实现灵活转换，星座相位间隔可根据使用要求进行调整。

据介绍，当三星同相位编队飞行时，可实现同一地区一致性成像测试。在该相位模式下，三星可采用立体成像模式实现立体成像，或图像拼接模式实现大幅宽成像，更好满足用户的使用要求。

当三星等相位飞行时，可实现快速重访成像，具备星座运行管理及天地协调统筹能力，具备区域连片无缝覆盖能力。同时，可实现快速区域性获取指定地区的全色影像、多光谱影像，以及获取摄影时刻的姿态测量数据和相应的轨道数据；可与高分一号/高分六号组网实现更快重访、更快覆盖成像。

航天东方红公司表示，相比高分一号01卫星，高分一号02、03、04卫星增加每天工作圈次和时长，由每天8圈成像提升到单星每天14圈均可成像，每天累计成像时间也由80分钟提升到100分钟，成像效率显著提升。

此外，高分一号02、03、04卫星还首次进行中国低轨光学星座对月定标，可有效修正相机的不均匀性，降低对地面校正系统的依赖程度，可为用户提供质量更高的影像。（完）

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