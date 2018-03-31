河北雄安新区建设一周年：建千秋之城 办国家大事

原标题：建千秋之城 办国家大事——河北雄安新区建设发展一周年纪实

新华社石家庄3月31日电 题：建千秋之城 办国家大事——河北雄安新区建设发展一周年纪实

新华社记者孙杰、王洪峰、郁琼源

淀阔水清凭鱼跃，春暖苇绿任鸟飞。白洋淀，承载着厚重的历史，见证着雄安新区春天的故事。

资料图为雄安新区雄安市民服务中心项目施工现场。中新社记者 韩冰 摄

自2017年4月1日横空出世，白洋淀所在的河北雄安新区设立至今已届周年。这片热土发生巨变：“千年秀林”工程稳步推进，人造森林茁壮成长；“雄安城建第一标”——市民服务中心基本建成；京雄城际铁路顺利开工；100多家高端高新企业成功落户……

一年来，雄安新区坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”，贯彻新发展理念，努力打造创新发展示范区。这座未来之城，正迈出坚实有力的步伐。

有质量才有生命——创造“雄安质量”

春到雄安，生机盎然。

雄县昝岗镇赵岗村，一幅热火朝天的场景：重型卡车满载树苗驶来，工人们紧张而有序地将一棵棵侧柏、国槐、油松等植入坑内……这是雄安新区“千年秀林”工程的施工现场。

每棵苗木上都挂着一个带有二维码的铝制小标牌。“这是它们的专属身份证。”中国雄安集团生态公司专家徐成立博士说，“这个二维码链接着雄安森林大数据系统，通过它可查询苗木的树种、规格、位置、生长信息等，实现对苗木全生命过程监控。”

高起点，新梦想。雄安新区坚持生态优先，建设一座绿色生态之城。

“千年秀林”是雄安新区坚持“生态优先、绿色发展”理念的具体体现。去年秋季，已经植树26万株，今年将再造10万亩苗景兼用林，未来将达到百万亩。

同时，白洋淀生态修复工程紧锣密鼓进行。2017年共整治垃圾86万立方米，淀区内45个乡村生活垃圾实现统一收集转运，修建147个小型污水处理站，完成生态补水近8000万立方米，生态环境稳步改善。

“为雄安新区打好蓝绿交织的底色，才能配得上这座未来之城、千秋之城！”徐成立说。

展现“雄安质量”的，还有被誉为“雄安城建第一标”的市民服务中心——

2017年12月7日正式开工，2018年3月28日基本建成，占地1100亩，建筑面积超过10万平方米，比同体量工程施工速度快2-3倍。

高速度建设背后是高技术的支撑。“这里使用了30多项建筑新技术，在国内民用建筑史上尚属首次。”市民服务中心项目施工联合体技术总监叶建介绍，8栋单体全部为装配式建筑，每个构件都“埋”有芯片或二维码；项目以大数据中心为枢纽，上线了智慧建造系统，只需使用电脑或手机就可以实现全景监控、环境能耗监测、无人机航拍等功能。

中国雄安集团总经理助理杨忠说，雄安市民服务中心相当于一个小型城市的缩影，是新区功能定位与发展理念的率先呈现，目前运用的这些新技术，将在今后新区的整体建设中大面积推广，也为我国民用建筑提供范例。

2月28日，新区首个重大交通项目京雄城际铁路开工建设。“这将为新区集中承接北京非首都功能疏解提供有力支撑，对促进京津冀协同发展具有重要作用。”京雄城际铁路雄安建设指挥部指挥长杨斌介绍，项目全线建成后，从北京城区到达雄安新区仅需30分钟左右。

蓝色之城、绿色之城、数字之城、现代之城渐次展开，不断为雄安新区“质量之城”增加注解。

改革开放初期，深圳特区创造了“深圳速度”；时隔40年，河北省委省政府志在新时代创造“雄安质量”。

有创新才有未来——打造“雄安样板”

承接北京非首都功能疏解是设立新区的首要任务，重点是要紧跟世界发展潮流，有针对性地培育和发展科技创新企业，发展高端高新产业，打造在全国具有重要意义的创新驱动发展新引擎。

2017年12月20日，7台百度Apollo自动驾驶车辆，在雄安新区进行了载人路测。当日，新区与百度公司签署战略合作协议，双方将在智能出行、云基础设施等多个领域展开深度合作，共同将新区打造为智能城市新标杆。

在科技创新驱动引领下，华讯方舟集团将与新区建立科技创新研究院，打造攻克太赫兹科技这一尖端科技的桥头堡。华讯方舟集团董事长吴光胜表示：“大批高新高端产业落地雄安是新时代下中国科技与雄安建设的深度触碰。”

自雄安新区设立以来，中国移动围绕打造智能新区发力，在服务数字雄安、智慧雄安的进程中创新新技术发展业态，相继完成了5G试点、千兆光宽带及NB-IoT物联网业务上线。

新区积极吸纳和集聚创新要素资源，已有上百家高端高新企业核准工商注册登记。

站在新的历史起点，着眼京津冀协同发展大局，雄安新区加大与北京、天津、石家庄、保定等城市融合发展力度，并与京津两市分别签署战略合作协议；雄安新区中关村科技园建设正大力推进。

“雄州雾列，俊采星驰。”高端高新产业、尖端科技、高端人才纷至沓来，多层次、全覆盖、人性化的基本公共服务网络也在新区有序展开。

雄安新区公共服务局副局长徐志芳介绍，2017年8月17日，北京市和河北省共同签署战略合作协议，从新区最迫切需求入手，积极推动优质教育、医疗卫生等公共服务资源向新区布局发展。

“原来我们是到处请人，留一个名牌大学生很困难，新区设立后，我们竟收到了北京一些科教机构研究员的求职信。”雄县教育局局长赵勇鸿说，“这在以前想都不敢想。”

千年大计、教育先行。不久前，北京市朝阳区实验小学雄安校区、北京市第八十中学雄安校区、北京市六一幼儿园雄安校区、北京市海淀区中关村第三小学雄安校区挂牌成立。北京市教委与雄安新区管委会签署了合作协议，双方将在教育战略规划、重点学校援建项目、干部教师队伍建设、推动学校对口帮扶、强化教育科研力量等方面开展深度合作。

河北省正认真落实中央精神部署，扎实践行习近平新时代中国特色社会主义思想，有效贯彻高质量发展要求，创造“雄安质量”，将雄安新区打造为全国的一个样板。

凝心聚力筑千秋之城——夯实“雄安根基”

面对雄安新区这座千秋之城、未来之城、典范之城，党政干部与广大群众凝心聚力，共创伟业。位于容城的奥威大厦作为雄安新区党政机关的临时办公地，一年来经常彻夜灯火通明。

新区持续深化财政、金融、科技管理、“房地人”管理等体制改革，创新和完善雄安特色的城市建设管理运营和社会治理机制。企业主和普通百姓都主动投身到新区改革发展的浪潮中。

3月18日，京雄城际铁路征地工作启动，雄县米家务镇仅用一天时间就完成了89亩耕地的临时征地工作，所涉及的板西村53户和板东村28户全都签订了协议书。

当地干部说，虽然故土难舍，但为了新区未来，百姓识大体、顾大局，征地不但速度快，而且实现了零纠纷、零问题遗留。

容城县以服装产业闻名，但产业层次较低，面临整体外迁。做了20多年服装生意的周艳成说：“一方面，新区支持我们转型升级，有央企垫资助力我们外迁；另一方面，容城11家企业抱团发展，成立了新公司，把服装产业发展成为时尚朝阳产业。”

一年来，雄安新区急群众之所急，开展“聚力雄安送培训”系列活动，组织“企业家大讲堂”，现已培训2万余人，开发就业岗位1.1万个，安置就业7000余人。

改革创新离不开稳定的社会环境。雄安新区严格科学管控，严禁违规建设，避免社会投资借机炒作、抬高建设成本。

一年来，新区以“五项冻结”“七个严控”为抓手，坚决管住“人、地、房”，依法收回待开发土地520多平方公里，经受住了炒房、炒地、炒户籍、炒房租等多重考验。

安新县委书记杨宝昌说，我们经受住了考验，稳住了人心，最大限度减少由于管控给群众生产生活带来的影响，为群众解难题、办实事。“县里开通了领导干部电话‘直通车’，做好群众短信反映问题的办理工作，各驻村工作组累计为群众办实事1000多件、帮扶困难群众1300多户。”

去年11月下旬起，新区集中开展“全面从严治党、切实转变作风、密切联系群众”三项工程，深入开展“大接访、大走访、大下访”活动，妥善解决了群众的住房、就业、就医、冬季取暖等现实问题。

随着新区展现出新的风姿，当地群众言语间都流露出自豪感。雄县昝北村69岁村民王树信说：“地更绿、天更蓝、水更清，我们的家乡会越来越好，子子孙孙都受益。”

“千红万紫安排著，只待新雷第一声”。雄安新区设立元年，迎来丰厚回报。我们坚信，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，雄安新区的建设和发展将不断提速，国内外的人才、技术、资金、项目将如潮水般滚涌而来，“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的宏图定将变成现实，作为京津冀协同发展国家战略新引擎的雄安新区必将汇聚世界更多目光！

责任编辑：霍宇昂