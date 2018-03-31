国务院港澳办:支持港府规管“港独”勾连分裂势力

原标题：国务院港澳办：坚决支持香港特别行政区政府依法规管“港独”分子与外部分裂势力的勾连活动
新华社北京3月31日电 国务院港澳事务办公室发言人31日针对戴耀廷等个别“港独”分子在台湾鼓吹“港独”言论事发表谈话，表示坚决支持香港特别行政区政府依法规管“港独”分子与外部分裂势力的勾连活动。
该发言人表示，我们注意到香港大学法律系副教授戴耀廷最近到台湾参加“台独”组织举办的有关会议并公然鼓吹“港独”等言论的动向，并注意到香港特别行政区政府对此予以强烈谴责的有关表态。我们认为，香港极少数人勾结外部分裂势力，公然宣扬所谓香港“独立建国”等言论，充分暴露了其分裂国家的企图，严重违反国家宪法、香港基本法和香港现行有关法律，是对“一国两制”底线的挑战，对此类活动绝不能置若罔闻、纵容姑息。我们坚决主张并支持香港特别行政区政府依法规管“港独”分子与外部分裂势力的勾连活动，以切实维护国家主权和安全，维护香港的长期繁荣稳定和香港社会的根本利益。
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