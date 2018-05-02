调查：超四成半香港市民赞成维港以外大型填海

原标题：调查显示：超四成半香港市民赞成维港以外大型填海

中新社香港5月2日电 （龙曼 曾平）团结香港基金2日举行新闻发布会公布香港市民对填海造地看法的最新民调结果，指超过四成半受访市民赞成维港以外恢复大型填海计划，以增加土地供应。

团结香港基金委托香港中文大学香港亚太研究所，于3月21日至28日期间，以电话形式访问1002位18岁或以上的香港市民。结果显示，近八成受访者感到居住环境挤迫，超过四成半受访者赞成维港以外恢复大型填海计划，近六成受访者认为香港严重缺乏土地，需开辟至少两个沙田面积的新市镇，即至少约7200公顷土地。

团结香港基金副总干事黄元山指，近八成港人受居住环境挤迫这一问题的困扰，要改善香港人的生活质量，让市民“住松一些”，必须要寻求新的土地供应。基金会估算，香港未来30年需超过9000公顷土地。

黄元山表示，香港现时只是发展了总土地面积的四分之一，而新加坡则发展了四分之三的土地面积，新加坡比香港有更多平坦土地，但填海面积却是香港的3至4倍，令香港的人工设施、医院、学校等面积相比新加坡小三分之一，这也是过去香港对填海面积规划过小的结果。

他又称，目前最有效增加土地供应的方法是在维港以外水域进行大规模填海与兴建新市镇。他认为维港以外填海在程序上需要进行环境评估、技术研究，相信科技的进步会使填海技术更环保，基金会建议特区政府在填海时力求保护自然生态。（完）

责任编辑：霍宇昂