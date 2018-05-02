台当局砸10亿没用 “友邦”弃台背后信息量这么大

原标题：锐参考|台当局砸10亿都没用！又一“友邦”弃台的背后信息量竟这么大

参考消息网5月2日报道（文/资捃 杜薇） 昨天（5月1日），又一个国家与中国建交。

当天上午，国务委员兼外交部长王毅与到访的多米尼加共和国外长巴尔加斯在北京签署《中华人民共和国和多米尼加共和国关于建立外交关系的联合公报》，决定自公报签署之日起，两国相互承认并建立大使级外交关系。

5月1日，国务委员兼外交部长王毅在北京同多米尼加共和国外长巴尔加斯签署建交联合公报。（新华社）

而在此之前半个小时，多米尼加共和国政府就已发布总统公告，宣布承认一个中国原则，与台湾地区断绝所谓“外交关系”。

“大势所趋、人心所向。”国务院台办发言人安峰山1日应询时如是表示。

而“最后一刻才被告知”的台当局，则仓促地用一份“义愤填膺”的新闻稿，妄称大陆以“巨额金援诱迫”多米尼加同台“断交”。

面对台当局的“恼羞成怒”，外交部发言人华春莹的回应铿锵有力——“理所当然，天经地义，光明正大！”

而多米尼加总统梅迪纳的一句话，更是没有给台当局留一点面子：“在当今世界，多米尼加如果还不和中国这个世界第二大经济体建立外交关系，那将是不可想象的一件事。”

资料图：多米尼加共和国总统达尼洛·梅迪纳

面子不小！国家副主席、国务委员同时会见多米尼加外长

据新华社报道，国家副主席王岐山1日在中南海会见多米尼加外长巴尔加斯，国务委员兼外长王毅参加会见。

5月1日，国家副主席王岐山在北京中南海会见多米尼加外长巴尔加斯。（新华社）

有媒体称，国家副主席、国务委员同时接见，多外长的“面子”不小。

的确，在中方看来，中多正式建交，标志着两国关系翻开了新的历史篇章。

而作为一段新的历史篇章，正如王毅外长在中多两国签署完建交联合公报后所说：“从此，中国在拉美多了一位守望相助的好朋友，多米尼加在发展振兴道路上有了一位互利合作的好伙伴。”

不过，有人欢喜，也有人愁。

据台湾“联合新闻网”1日报道，当天上午9点左右，台当局涉外事务主管部门负责人吴钊燮召开记者会称，为维护“尊严”，“主动”宣布与多米尼加“断交”。

“联合新闻网”记者会直播截图

事实上，多米尼加1日一早便闪电宣布与大陆建交，只给台湾1个小时缓冲，让台当局措手不及。

据台湾中时电子报网站报道，记者会后，台涉外事务主管部门在召见多米尼加驻台代表进行抗议时表示，多米尼加在宣布与台“断交”前1个小时才告知，“极不友善”，因此“至感痛心及遗憾”。

对于多米尼加的“抛弃”，台当局虽又是“严正声明”又是“至感痛心”，但仍挡不住一些人的“嘴硬”。

台湾《联合报》1日援引台当局前驻多米尼加代表冯寄台的话说，多米尼加是小国，充其量就是填补台湾“邦交”数字的意义。

不过在BBC看来，多米尼加可不仅仅是一个“数字”而已，它走向大陆，意味着台当局在国际社会更加孤立。

台网友：到底谁在搞“金援外交”？

虽然吴钊燮在1日发表的“断交”新闻稿中数次妄称大陆以“巨额金援诱迫挖角”，却遭台媒实力吐槽：“2月才刚送了多米尼加10.6亿的军备，全都打水漂了。”

“联合新闻网”脸书截图

据台湾《中国时报》报道，台当局在今年2月26日才刚向多米尼加捐赠了50辆悍马车，并从去年开始向多米尼加捐赠约新台币10亿元（1元新台币约合0.21元人民币——本网注）的军事装备，包括直升机、发动机、机车等。

文章说，台当局砸下大钱，企图以“军事外交”巩固多米尼加“邦交”。

台湾《中国时报》报道截图

然而，台当局的算盘显然打错了。

与此同时，在社交媒体上，台网友对台当局的不满，已“溢出屏幕”。有网友揶揄道：之前借出去的钱还收得回来吗？

在台媒看来，台当局落到“邦交国”只剩19国的“历年最惨”境地，也并不出奇。

“多米尼加‘基于历史与经济社会现实’，宣布与大陆建交，此结果虽令人遗憾，却不令人意外。”《联合报》评论说。

《联合报》报道截图

文章认为，台当局之所以“被断交”，两岸关系的恶化自然是最主要的因素之一。本来以“九二共识”为政治基础的两岸关系为两岸带来和平与稳定，而现在民进党政府否定“九二共识”，前述的和平与稳定“俱往矣”。

“另一个最主要因素是两岸政经实力差距的扩大。”文章说，大陆的吸引力与日俱增，让许多国家都看重与大陆的关系，让北京拥有绝对的外交优势。

而台网友更是直言，多米尼加“做得对”：“不认‘九二共识’，外交两岸，地动山摇！”

在2日举行的外交部记者发布会上，针对中多建交一事，外交部发言人华春莹用“理所当然、天经地义、光明正大”这三个成语进行了有力的回应。

华春莹说：“多米尼加同台湾断绝所谓‘外交关系’、同中华人民共和国建交，完全符合国际法和国际关系准则，符合两国人民的根本和长远利益，理所当然，天经地义，光明正大，扯不上什么诱迫和交易。”

外交部发言人办公室官方微信公众号截图

台媒：拉美“友邦”解套，或将出现“弃台潮”

在不少台媒看来，最可怕的不是多米尼加与台当局的“断交”，而是由此可能延续下去的“弃台潮”。

“弃台潮开始了？”中时电子报网站提出疑问。

《中时电子报》报道截图

文章援引分析人士的话称，当“九二共识”没有了，“外交休兵”结束了，拉美“友邦”解套获得自由，自然会出现“弃台潮”。“多米尼加走了，还有好几个在后面排队”。

“联合新闻网”同样也认为“断交事件恐成‘骨牌效应’”，并称梵蒂冈或海地可能会成为下一个与台当局“断交”的国家。

《旺报》则发文说，台当局应务实面对两岸关系，两岸僵局不打破，台湾的国际空间就会更紧迫，不仅是少几个“邦交国”而已。

《旺报》报道截图

“多米尼加与大陆建交，完全是多米尼加政府主动的，这是顺应历史和世界潮流的、积极向上的做法。”北京联合大学台湾研究院教授朱松岭告诉小锐。

而有意思的是，多米尼加作为主权国家，其顺应历史潮流的自主选择却被美国说三道四。

据《中时电子报》2日报道，美国国务院东亚暨太平洋事务局发表声明称，这些改变无助于区域稳定。

《中时电子报》报道截图

“美国这是在干涉两岸关系，给自己找存在感。”朱松岭说，“真正破坏两岸政治现状的是民进党当局，民进党当局应该负全部责任。”

朱松岭强调，马英九时期，大陆根据当时两岸状况，保障台湾方面以适当的身份参与国际活动。而如今民进党当局破坏了两岸关系的现状，台当局所谓的“邦交国”纷纷借这一机会发出与大陆建立外交关系的请求。

“民进党当局贼喊捉贼、监守自盗，逆历史潮流行事，是注定要失败的。”朱松岭说。

责任编辑：霍宇昂