原标题：林郑月娥：下半年重点推动立法会通过“一地两检”

新华社香港5月3日电（记者周雪婷）香港特区行政长官林郑月娥3日在立法会表示，自去年10月发布施政报告至今，特区政府已落实了报告中提出的33项措施，约85%正按计划推动。下半年工作的重中之重，是推动立法会通过“一地两检”条例草案。

林郑月娥当日在立法会出席行政长官问答会，向立法会议员介绍施政报告政策的落实进度并简短回答议员提问。她还递交5500字的书面材料，从良好管治、多元经济、改善民生、培育人才等多方面介绍政策落实进度。

林郑月娥表示，特区立法会在本立法年度已通过了18项法案，并正审议12项法案。特区政府仍有不少工作急需议员支持，重中之重是尽早通过《广深港高铁（一地两检）条例草案》，以配合广深港高铁香港段今年9月通车的目标。

她说，香港不可以再“食老本”和“等运到”，而是需要巩固提升优势产业，开拓新经济，增强对外联系，用好“一国两制”及中央对香港的支持这个独特优势。“香港社会不应该、也不可以再内耗，争议不断，裹足不前。”

林郑月娥表示，融入国家发展大局，不但不会弱化“一国两制”或者香港自身的独特制度，反而可以确保香港在“一国两制”下保持长期的繁荣和稳定。

她表示，立法会议员作为特区政治体制中重要一环，对于违宪、违法、破坏“一国两制”的言论行为必须立场鲜明。她希望立法会议员继续以务实包容的态度议事论事，为市民谋福祉。

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