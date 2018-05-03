原标题：蔡英文被封“干话王” 蔡办回应言论激怒台湾网友

五一劳动节，台湾劳工团体走上街头，游行抗议台当局修恶劳基法，并评选出“干话王”，即“假大空言论大王”。蔡英文和行政机构负责人赖清德分获前两名。对此蔡英文办公室发言人回应称，当局会持续落实与强化劳工权益保障。结果这一言论更加引爆台湾网民情绪。

台劳工团体1日举行万人大游行，除了控诉蔡当局不顾劳工权益、修恶劳基法之外，更在现场公布“干话王”排行榜。“干话”一词是最近台湾社会的流行语，意指假大空的言论。排行榜前五名皆为当局官员及绿营民意代表。蔡英文则以名言“劳工是我心中最软的一块”成为干话王冠军。台湾行政机构负责人赖清德以“薪水低当作做功德”的言论获得亚军。事后，蔡英文办公室发言人没有正面回应，而是称台当局两年来透过修“劳基法”，持续改善劳动条件。结果，这番回应让已经为蔡当局讲“干话”而怒火中烧的网友们更加气愤，纷纷回呛“工资没涨，只有物价在涨”、“修法后劳工过得更好，就是一个笑话”，更多网友直接开骂“没有最无耻只有更无耻”、“这个党睁眼说瞎话的功力一流”等等。

民进党执政将满两年，台媒最新民调显示，民众对蔡当局的执政满意度不到4成，对赖清德的信任度也创下新低，政治人物讲干话只能骗一时的选票，得不到民众持久的信任。

责任编辑：霍宇昂