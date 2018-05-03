原标题：林郑月娥：香港不可以再“吃老本”“等运到”

中新社香港5月3日电 （记者 曾平）香港特区行政长官林郑月娥3日在特区立法会出席行政长官问答会时表示，香港不可以再“食老本（吃老本）”“等运到”，需要巩固提升优势产业、开拓新的经济、增强对外的联系、用好“一国两制”以及中央对香港的支持这个独特的优势。

这是林郑月娥自去年10月以来第三次出席行政长官问答会，历时约一个半小时，亦是她第七次在立法会回应议员提问。除行政长官问答会外，林郑月娥今年1月开始亦每月在立法会出席一次约30分钟的行政长官质询时间。

她在开场发言谈到早前32位立法会议员组团到粤港澳大湾区考察给她的两点启发：第一个启发是香港要保持“一国两制”的独特优势，才能在大湾区有竞争力；第二个启发是参与考察的议员清楚看到内地经济发展的能量，香港不能故步自封，他们亦寄语特区政府要改变怕失败的心态，否则只会不进则退。

“这一种既觉得又明白香港还有很多优势可以发挥，但又面对很激烈的竞争，正是我这10个月担任行政长官以来的最大感受。”她说。

林郑月娥当天提交了一份5500字的中、英文书面发言，介绍自去年10月发表首份《施政报告》后约半年时间的工作进度报告，指《施政报告》提出的超过250项政策措施中，约12%（33项）已经落实完成，约85%正按计划推展。

多元经济方面，促进创新及科技发展的多项措施正陆续推出，港交所新订的《上市规则》条文已经生效并接受公司按新制度申请上市；改善民生方面，包括“在职家庭津贴计划”等在内的多项扶贫、安老、助弱等措施已陆续出台实施。

劳工权益方面，特区政府已就落实取消强积金“对冲”的安排提出初步构思，正与商界及劳工界等交换意见；培育人才方面，教育新资源下的所有措施已经落实；青年方面，特区政府已决定将“青年委员自荐计划”常规化，下一轮计划将涵盖另外10个委员会，并于6月开始接受申请。

林郑月娥指出，立法会在本个立法年度已通过了18项法案、并正在审议12项法案，距离立法会休会尚余两个多月，特区政府计划再提交另外10多项法案，亦会在财委会议程上尽量配合，集中处理与民生攸关和有迫切性的项目。

她表示，特区政府仍有不少工作急需议员支持，重中之重是通过广深港高铁“一地两检”条例草案，以配合高铁香港段今年9月通车的目标。特区政府会继续做好政策解说的工作，尽最大努力争取落实更多利民的政策，希望议员继续以务实包容的态度议事论事。（完）

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