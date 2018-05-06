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两名大陆来台交换生宜兰海边溺水 一人无生命迹象

两名大陆来台交换生宜兰海边溺水 一人无生命迹象
2018年05月06日 18:36 新华网
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　　原标题：两名大陆来台交换学生在台湾宜兰海边溺水 一人无生命迹象

　　新华社台北5月6日电（记者陈键兴、石龙洪）据台湾媒体报道，就读于彰化县某科技大学的两名大陆交换生6日下午在宜兰县头城海边发生溺水意外，其中一人被救上岸时无生命迹象，目前仍在医院急救。

　　据宜兰消防局介绍，发生意外的两名大陆学生分别姓陆和姓陈，均为21岁、男性。其中，陆姓学生被冲浪的民众救上岸时无生命迹象，被送医急救；陈姓学生自行上岸后意识清醒，并无大碍。

责任编辑：霍宇昂

宜兰溺水大陆
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