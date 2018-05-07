原标题：香港西九龙站有望出售全国高铁网络车票

新华社香港5月7日电（记者周雪婷）香港特区政府运输及房屋局（简称“运房局”）7日表示，广深港高铁香港段开通后，香港铁路有限公司（简称“港铁”）将发售来往香港及内地共18个站点的跨境车票。港铁公司正与内地高铁有关部门协商，让乘客能够在香港购买到内地高铁网络的车票。

港铁发言人7日对新华社记者表示，港铁将发售以香港西九龙站为起点或终点的高铁车票，其中包括4趟短途及14趟长途列车将抵达的站点。对于这18个站点外的内地高铁网络车票，公司目前正与内地高铁有关部门讨论，在西九龙站售票大堂里设立内地高铁运营商售票柜位，将来乘客可一次性地购买跨境段及内地段车票。

运房局表示，乘客不需专门前往内地车站另行购买高铁内地段车票，但出售内地段车票的高铁部门将收取手续费，详情有待双方进一步确认。

根据此前公布的安排，自香港发车的广深港高铁短途列车可抵达4个站点：深圳福田站、深圳北站、虎门站及广州南站；长途列车可直达14个城市：北京、上海、昆明、桂林、贵阳、石家庄、郑州、武汉、长沙、杭州、南昌、福州、厦门及汕头。

广深港高铁香港段全长26公里，由香港特区政府出资、委托港铁公司规划和建设。高铁香港段始自西九龙站，列车最高运营时速为200公里。目前高铁香港段主要工程已竣工，自4月1日起进入试运行阶段，预计将于今年年内开通运行。

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