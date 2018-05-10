台当局最怕大陆什么？外媒:最怕吸走台湾年轻人才

原标题：台当局最怕大陆什么？外媒：最怕吸引走台湾年轻人才

参考消息网5月10日报道 韩媒称，台湾当局最怕的是中国大陆不断吸引台湾的年轻人赴陆发展。

据韩国《朝鲜日报》网站5月9日报道，上个月，以3500名台湾18-24岁青年为对象进行的问卷调查结果显示，69%的受访者回答说“希望到中国大陆就业”，其首要原因就是因为止步于1-2%的台湾经济增长率。

报道称，在此情况下，中国大陆日益加强了吸引台湾青年和企业的措施。今年2月，国台办公布了《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》。大陆境内的台湾企业，也享受和大陆企业同等的税务减免优惠，还放开了原本不对台湾人开放的会计师等134种职业资格证考试，允许台湾人应试。此外，降低了对台湾学生的入学限制，增加了支持力度。

报道称，台湾对人才外流的担忧之声日益扩大。台湾媒体称，申请就读大陆大学的学生大部分是最顶尖的学生。在上海工作的一位26岁的台湾人说：“朋友们开玩笑说：‘大陆会不会就这样一下子买下台湾？’”

据《朝鲜日报》报道，原本考虑在台北创业的一位台湾青年，2015年移居到了深圳。他看到深圳的宣传内容写道“台湾人也能够免费进入创业中心获得创业补贴”，于是决定前往大陆。他出席了深圳创业项目竞赛，入选优秀项目，从而无偿获得了共60万元人民币的创业补贴。之后，他用这笔在中国大陆最大电商区——深圳华强北拿到了办公室，筹措到了项目初期资金，开发出了能根据人的动作自动移动智能手机的“自拍机器人”，去年净利润达到400万元人民币。他说：“在台湾高达70美元的产品制造单价，在深圳可以降低到20美元，这成为我成功的因素。”

责任编辑：霍宇昂