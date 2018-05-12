原标题：台媒关注解放军双战区军机绕台：意在整合对台部署

参考消息网5月12日报道 解放军11日组织东部、南部战区空军轰炸机、侦察机双向绕飞台岛巡航，引发岛内舆论关注。

据台湾“中央社”5月11日报道，解放军空军11日在官方微博公告，当天组织东部、南部战区空军协同行动，出动轰炸机、侦察机双向“绕飞台岛巡航”。苏-35战机还首次与轰-6K战机编队飞越巴士海峡。

报道称，对于解放军一改“绕岛巡航”说法，点名“绕飞台岛巡航”，台湾“中正大学”战略暨国际事务研究所助理教授林颖佑认为，这是为了凸显当天的军事行动就是针对台湾。

林颖佑指出，外界一般认为，解放军对台军事部署多在东部战区，这次让东部、南部战区空军协同行动，显示解放军对台军事部署跨战区整合。

报道称，“台美军事工业论坛”10日在高雄登场。林颖佑指出，台湾与美国近期紧密的军事合作行动可能就是触动大陆刻意点名“绕飞台岛”的主因。另外，紧接而来的汉光演习也促使解放军必须做出表态，强调“绕飞台岛”便是“宣示”的方式之一。

林颖佑认为，出动苏-35更是为了搭配轰-6K等战机测试整合。先前苏-35曾赴南海进行联合战斗巡航任务，11日则首次护航轰-6K战略轰炸机前出巴士海峡。

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