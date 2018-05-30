中国首个DNA疫苗获批 用于预防H5亚型禽流感

原标题：中国首个DNA疫苗获批

中新网哈尔滨5月30日电 （记者 杨拓）30日，记者从中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研获悉，根据国家农业农村部第30号公告，中国农业科学院哈尔滨兽医研究所研制的用于预防H5亚型禽流感的DNA疫苗，获得国家一类新兽药证书。据悉，该疫苗的获批，成为中国首个人和动物的DNA疫苗产品。

据中国农业科学院哈尔滨兽医研究所相关技术人员介绍，DNA疫苗是将编码目的抗原蛋白基因序列的质粒经肌肉注射导入宿主细胞，通过转录系统表达抗原蛋白，诱导宿主产生针对该抗原蛋白的免疫应答，从而达到免疫目的的新型基因工程疫苗。

DNA疫苗使用后不仅能够诱导良好的体液免疫反应，还可诱导较强的细胞免疫应答，具有环境友好和可靠的生物安全性等特点，是未来人和动物预防与治疗疫苗重要的技术发展方向之一。

中国农业科学院哈尔滨兽医研究所相关负责人表示，该所动物流感团队历经20余年，采用了优化的DNA疫苗构建策略，攻克了大规模高密度培养、高水平调控表达、大规模非层析柱DNA纯化等核心技术，建立了严格的质量控制标准体系，创建了成熟、完整、高效的DNA疫苗研发和技术工艺平台，多项自主独创技术处世界领先水平。

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