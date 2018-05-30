大理划定洱海生态保护红绿蓝线:分级管控物理隔离

原标题：大理划定洱海生态保护红绿蓝线：分级管控，物理隔离

自去年大理发布最严洱海保护令以来，详细的保护方案始终在酝酿之中。

5月30日，大理白族自治州政府召开的新闻发布会，酝酿已久的《大理市洱海生态环境保护“三线”划定方案》正式对外公布，“三线”范围内将实施洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设工程，项目建设用地依法有偿征收，项目范围内土地房屋有序腾退，涉及的建筑物、构筑物及附属设施、零星林果木等将依据相关规定补偿。

《方案》对备受关注的“三线”进行了说明：蓝线以“2007年环洱海1：500数字化修测地形图”和2014年勘定的1966米湖区范围界线划定；绿线以蓝线为基准线外延15米划定；红线以洱海海西、海北（上关镇境内）蓝线外延100米，洱海东北片区（海东镇、挖色镇、双廊镇境内）环海路道路外侧路肩外延30米划定。

大理市委常委、常务副市长赵永祥在发布会上表示，通过划定“三线”管控空间，实行分级管控，可以拓展洱海湖滨缓冲空间，实现有效物理隔离，削减现有湖滨污染负荷，持续有效解决近岸湖滨区域人为活动形成的污染威胁和隐患。

蓝线

《方案》详细介绍了蓝、绿、红三线的具体划定范围。

关于蓝线，双廊历史文化名镇保护规划范围线与蓝线不一致的，按蓝线划定；挖色镇鹿卧山至下关镇兴盛桥南有陡岸、陡坡、边坡的共16段，蓝线划定至东环海路、机场路、滨海大道的临海路肩一侧；海东镇文笔村老太庙抽水站段、海东镇南村段、机场路与环海路交叉口段、半岛酒店以南至石房子段、滨海大道石屏村口段共5段，蓝线划定至东环海路、机场路的临海路肩一侧；下关镇洱河北路延伸段（锁水阁至全民健身中心广场南），蓝线划定至洱河北路延伸段临海路肩一侧；下关镇小关邑村北段，蓝线划定至环湖截污干渠临海一侧；喜洲镇上关村大丽路2段、上关镇大沟尾村南段、挖色镇康廊村2段，蓝线划定至大丽路及环海路临海路肩一侧；洱海湖区内的岛屿按照湖区保护管理，不划定蓝线；下关镇兴盛桥至天生桥一级电站取水口的河道段，按大理市城市控制规划管控要求执行，海东镇引洱入宾老青山输水隧道入口至出口界碑处，按水利工程管控要求执行。

蓝线按坐标点位布栽界桩，其中直线部分按不超过100米间距布桩，折线处折点布桩，弧线区域加密布桩，设置白底蓝字界桩。

绿线

绿线则以蓝线为基准线外延15米划定。值得注意的是，双廊历史文化名镇保护规划范围内，临湖的大丽路、东环海路段，绿线重合于蓝线划定；城市规划区域中半岛酒店段、菠萝江入湖口至滨海大道石屏村路口段、普陀路口至阳南河段共3段以蓝线为基准线外延15米划定，其余区域绿线重合于蓝线划定。

绿线按坐标点位布栽界桩，其中直线部分按不超过100米间距布桩，折线处折点布桩，弧线区域加密布桩，设置白底绿字界桩。

红线

红线以洱海海西、海北（上关镇段）蓝线为基准线外延100米，洱海东北片区（海东镇、挖色镇、双廊镇段）东环海路道路外侧路肩外延30米划定。

大丽高速公路双廊服务区段，红线划定至大丽高速公路临湖一侧路基外侧排水沟；城市规划区内下关镇、凤仪镇段，红线重合于绿线划定；机场路与东环海路交叉口至半岛酒店东北段，红线重合于绿线划定。

红线按坐标点位布栽界桩，其中直线部分按不超过200米间距布桩，折线处折点布桩，弧线区域加密布桩，设置白底红字界桩。

责任编辑：张义凌