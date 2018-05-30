西藏申扎县发生3.2级地震 震源深度7千米

原标题：5月30日19时42分西藏那曲市申扎县发生3.2级地震
据中国地震台网测定，北京时间2018年5月30日19时42分在西藏那曲市申扎县（北纬31.40度，东经88.28度）发生3.2级地震，震源深度7千米。
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