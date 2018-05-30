进驻黑龙江 中央环保督察“回头看”打响第一枪

原标题：第一批中央环保督察“回头看”正式启动

新华社北京5月30日电（记者 高敬、王凯）经党中央、国务院批准，中央第三环境保护督察组30日进驻黑龙江省开展环境保护督察“回头看”。这意味着第一批中央环保督察“回头看”正式启动。未来几天，督察组将陆续进驻河北、河南、内蒙古、宁夏、江苏、江西、广东、广西、云南等省区。

记者从30日的动员会上了解到，为进一步传导压力、压实责任、解决问题，党中央、国务院决定对第一轮中央环境保护督察整改情况开展“回头看”，并围绕打好污染防治攻坚战的重点领域，同步统筹安排环境保护专项督察。

这次“回头看”重点盯住督察整改不力，甚至“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”等生态环保领域形式主义、官僚主义问题；重点检查列入督察整改方案的重大生态环境问题及其查处、整治情况；重点督办人民群众身边生态环境问题立行立改情况；重点督察地方落实生态环境保护党政同责、一岗双责、严肃责任追究情况。

根据安排，中央环境保护督察组督察进驻时间为1个月。

责任编辑：桂强