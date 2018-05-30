应急管理部消防局政治部4名领导公布 系老消防

原标题：应急管理部消防局政治部4名领导公布，均来自原公安部消防局

据微信公号“公安部消防局警官培训基地”5月28日消息，5月3日至17日，应急管理部消防局在警官培训基地举办了全国消防部队师职领导干部学习贯彻党的十九大精神专题培训班。

澎湃新闻记者注意到，应急管理部消防局政治部主任肖枭，政治部副主任杨守成、唐明远、沈宇以及消防局总工程师周天均在培训期间亮相。

其中，肖枭原任公安部消防局政治部主任，杨守成、唐明远、沈宇原任公安部消防局政治部副主任，周天原任公安部消防局总工程师。

早前，应急管理部消防局副局长琼色、罗永强、张福生以及副政委詹寿旺先后亮相。他们此前均在原公安部消防局任职。

“公安部消防局警官培训基地”5月28日的报道称，上述专题培训班共分三期，每期3天，历时15天，来自全国消防部队总队级单位除军政主官外的师职领导干部共327人参加了培训。在局相关处室的大力支持、基地的精心组织实施和全体参训学员的共同努力下，专题培训班取得圆满成功，达到了预期目的。

报道还称，参训学员都意识到，作为师职领导干部，作为消防部队的“关键少数”，其一举一动直接影响部队和官兵。要通过学习贯彻党的十九大精神，对标看齐党中央的要求、对标落实黄明书记对消防部队领导干部的要求，使自己的思想作风、工作作风来一个大的提升和转变，特别是在当前消防部队处于改革的关键时期，要发挥好关键作用。

责任编辑：张义凌