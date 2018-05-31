外媒：特朗普对华威胁是出于政治动机的虚张声势

原标题：外媒称特朗普的威胁是出于政治动机的虚张声势

参考消息网5月31日报道外媒猜测白宫声明对中美新一轮经贸磋商的影响，观点分歧较大。《华尔街日报》、《金融时报》、美联社称，特朗普的威胁是出于政治动机的虚张声势，可能旨在平息国会对特朗普政府的批评，不至于破坏世界最大的两个经济体达成涉及面更广的贸易交易。日本经济新闻称，罗斯将访华进行第三轮贸易磋商，但预计问题不会得到尽快解决。美国《商业内幕》称，有分析人士认为特朗普重启对华关税政策意在为即将召开的中美经贸谈判争取筹码。

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责任编辑：张建利