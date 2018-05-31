美专家:特朗普关税威胁是解决复杂问题的笨拙手段

原标题：美商界人士认为特朗普的关税威胁是解决复杂问题的笨拙手段
参考消息网5月31日报道德国之声5月31日报道，中国美国商会主席蔡瑞德表示，美国总统特朗普之前发出征收高额关税的威胁，导致中美间谈判气氛激烈到“一个我们多年未见过的程度”，他说：“我们不赞成这种做法，特别是出口管制和投资限制。”蔡瑞德称，美国公司认为一些亟需解决的问题更加急迫，比如放宽他们在中国市场的准入等等。中国美国商会政策委员会主席罗斯认为，关税威胁是一个谈判硬策略，会给美国消费者带来负面后果，并且是解决复杂问题的笨拙手段。
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