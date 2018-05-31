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郭兵卸任江西省高院常务副院长(图/简历)

郭兵卸任江西省高院常务副院长(图/简历)
2018年05月31日 21:59 澎湃新闻
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郭兵 云南法院网 资料图郭兵 云南法院网 资料图

　　原标题：郭兵卸任江西省高院常务副院长，已任省人大法制委副主任委员

　　“江西人大发布”微信公号5月31日发布的第10号公告显示，江西省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议，于2018年5月31日免去郭兵的江西省高级人民法院副院长、审判委员会委员、审判员职务。

　　此前，2018年1月，郭兵已当选为江西省人大法制委副主任委员。

　　公开简历和报道显示，郭兵，男，1958年3月生，中共党员，在职大专学历。他曾担任过江西省高级人民法院经济审判第一庭庭长、审判委员会委员，吉安市中级人民法院院长，江西省高级人民法院党组成员、副院长。2008年12月，郭兵被明确为正厅级干部。2011年，郭兵获得最高人民法院授予的第二届“全国审判业务专家”称号。之后，郭兵又先后担任江西省高级人民法院党组副书记、副院长，党组副书记、常务副院长职务。

责任编辑：张义凌

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