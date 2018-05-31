四千万扶贫开发款在省级滞留146天 甘肃严肃问责

原标题：中央四千万扶贫开发资金在省级滞留146天，甘肃严肃问责

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者注意到，近期甘肃多地密集召开会议，传达学习了省委办公厅《关于脱贫攻坚工作中省财政厅和省人社厅不担当不作为干部问责处理的通报》。

例如，据甘肃机关党建网消息，5月29日下午，甘肃省信访局召开干部职工大会，学习省委办公厅《关于脱贫攻坚工作中省财政厅和省人社厅不担当不作为干部问责处理的通报》。会上，局党组成员、副局长薛生家就有关厅局“2017年中央专项财政公益金支持贫困革命老区扶贫开发资金4000万元在省级滞留长达146天”问题和“关于医疗机构先诊疗、后付费落实不到位”的问题进行了通报学习。

会议强调，《通报》中的案例就发生在我们身边，虽然只是个例性问题，但反映出了一些干部不担当、不作为，及一些单位官僚主义、形式主义的问题，值得我们深思和引以为戒，大家只有从案例中汲取教训，做到自重、自省、自警、自律，切实转变工作作风，才能避免类似问题的发生。

5月30日的金昌市委常委会会议指出，省委常委会决定对省直有关部门存在干部不担当、不作为问题进行严肃问责处理，这是省委、省政府对祁连山国家级自然保护区生态环境问题进行问责之后的又一次严肃问责，也是对全省作风建设年活动的一次有力推动，充分体现了坚定不移落实全面从严治党主体责任的鲜明态度，充分表明了坚决整治落实精准扶贫、精准脱贫工作决策部署不坚决不到位问题的坚定决心，也充分体现了坚决整治官僚主义、形式主义和不担当不作为等突出问题的坚决态度。

“深入思考‘为什么不能认真履职尽责、为什么给人民群众办好事却办不好’。”金昌市委常委会议还强调，要提高政治站位，迅速传达学习讨论。脱贫攻坚是政治责任，更是检验党员干部工作作风的一把标尺，体现的是“小康路上一个都不能掉队”的责任担当。全市各级党组织和广大党员干部要切实提高政治站位，从讲政治的高度充分认识打赢脱贫攻坚战的极端重要性，切实扛起脱贫攻坚的政治责任。县区委和市直各部门党组（党委）要迅速传达学习《通报》精神，组织党员干部认真学习讨论，引导党员干部真正把精力用在履职尽责上，把权力用在为民服务上，确保金昌市脱贫攻坚各项目标任务全面完成。

同在5月30日，陇南市武都区脱贫攻坚领导小组会议要求，对于上述《通报》，财政、扶贫、发改等部门要深刻汲取教训，紧盯反馈问题整改，认真研究解决资金整合、拨付、报账等方面存在的问题，深入分析原因，及时将扶贫资金拨付到位，严禁资金长时间趴在账上，切实发挥资金使用效益。农牧、林业等涉农部门要指导乡镇结合工作实际，加大资金使用力度，推行农村“三变”改革，盘活农村资源资产，助力群众增收脱贫。

会议指出，审计、财政、扶贫等部门要加大对扶贫资金的使用监管，严格清查省上下拨到各部门扶贫资金和区上拨付到各乡镇（街道）扶贫资金使用情况，对于资金长时间滞留、截留挪用扶贫资金的，严肃追究相关责任人的责任。

扶贫资金“趴在账上睡大觉”的现象在近年频频曝出。

2017年6月，审计署发布了158个贫困县扶贫审计结果公告，指出84个县形成将近20亿元闲置资金。公告显示，2017年1月至3月，审计机关对20个省份的158个国家扶贫开发工作重点县和集中连片特困地区县进行审计。审计重点抽查扶贫资金336.17亿元，占有关部门和地方同期投入财政扶贫资金的44.05%，涉及1216个乡镇、3461个行政村和2508个单位。审计结果显示，由于统筹整合使用不到位等原因，84个县形成闲置资金19.54亿元，其中6.23亿元已闲置2年以上。

新华网当时评论称，审计结果看似只是一些数字，却是政府工作的一个缩影，可以看出政府工作中存在的问题。个别地方出现大量的扶贫资金“趴在账上”的现象，不是政府节俭，而是政府慢作为，甚至是不作为的写照。

责任编辑：张义凌