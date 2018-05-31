空军首支歼20部队开展多型新机编队协同战术训练

原标题：空军首支歼-20部队开展多型新机编队协同战术训练

新华社北京5月31日电（记者张玉清、张汨汨）最早列装中国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20的空军某部，日前开展歼-20与歼-16、歼-10C新型战机编队协同战术训练，不断探索提高歼-20作战性能，为空军新质作战能力跃升提供有力支撑。

记者在空军某部指挥所看到，歼-20和歼-16、歼-10C三型战机混编组成的作战分队，正在向任务区域前出，执行进攻性制空任务。歼-20利用自身态势感知和隐身优势，夺取局部制空权，随后歼-16和歼-10C对地面目标实施远距离精确打击。

“组织实施这个训练课目，旨在验证混编情况下的进攻作战。”走下战机，空军某部飞行员何星说，“我们想充分发挥各型飞机的优势，飞行员在通飞三型机的同时，从各型飞机上找到各自飞机的优势和劣势，然后利用优势进行互补，让每型飞机的优势发挥到最大，实现一加一大于二的能力。”

作为空军战斗机序列中的最新成员，歼-20不仅自身具备强大的空中作战优势，还可以通过先进的设备性能，为其他战机形成体系作战能力发挥关键作用。

空军某部飞行员邱铁峰介绍，有了装备才有了相应的战术战法，隐身飞机设计理念上的变化带来了作战理念的变化，如何在飞行过程中将装备现有能力发挥出最大战术优势、性能优势，这是飞行员们要做的工作。

从2011年首飞，到2016年11月亮相珠海航展；从以3机编队战斗姿态参加庆祝建军90周年阅兵，到列装作战部队形成战斗力，再到今天的实战实训、展翅海空，歼-20战机已经全面开展实战化训练。

“作为歼-20飞行员，面对练兵备战的新要求，制胜空天的新使命，我们一直在苦练精飞，飞出新战机的最佳性能，飞出最大战力。”空军某部飞行员梁磊说，“我们虽身处大漠戈壁，但我们的航迹要飞向大海和高原，我们的眼界要投向更高更远的天空。”

中国科学院院士、歼-20总设计师杨伟说，歼-20列装部队，对空军实现战略转型会起到非常大的作用。“想要实现和平，仅仅靠守是不行的，一定要既具备守的能力，又具备攻的能力。”杨伟说。

在“空天一体、攻防兼备”战略目标引领下，空军正向全疆域作战的现代化战略性军种迈进，成为有效塑造态势、管控危机、遏制战争、打赢战争的重要力量。中国空军新闻发言人申进科表示，歼-20战机展翅海空、实战实训，有助于空军更好地肩负起维护国家主权、安全和领土完整的神圣使命。

责任编辑：刘德宾 SN222