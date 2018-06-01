外媒：中国邮政业务水平在金砖国家中居首

原标题：外媒：中国邮政业务水平全球排名第15位 在金砖国家中居首

参考消息网6月1日报道 外媒称，联合国专门机构万国邮政联盟（UPU）发布的《2018年邮政发展报告》指出，中国邮政业务水平在全球173个国家中排名第15位。

据新加坡《联合早报》网站5月31日援引俄罗斯卫星通讯社报道，与此同时，中国邮政服务质量在金砖国家中排名首位，印度总排名第23位，俄罗斯排名第37，巴西排名第44，南非排名第88。

报道称，瑞士排在榜单第一位。入选前五名的国家还包括荷兰、日本、德国和法国。

UPU的专家依据可靠性、通达性、适应性和稳定性四项指标进行排名。此外，送达速度和可预测性、是否有广泛的合作网络、国际业务量、服务需求水平等因素也被计入总分。

报告指出，目前全球192个国家共有超过67.7万个邮局，邮政行业从业人员达530万人。

2017年11月12日凌晨，中国邮政集团公司湖南省分公司衡阳邮区中心局分拣中心的工作人员在紧张作业。 新华社发

责任编辑：刘德宾 SN222