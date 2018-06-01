原标题：出海记|日媒：中企寻求统一中日电动车快充标准

参考消息网6月1日报道 日媒称，负责推广纯电动汽车（EV）的日本快速充电标准“CHAdeMO”的CHAdeMO协议会（位于东京港区）5月30日透露，有中国企业前来征求能否共同开发统一规格的意向。该协议会表示将积极地加以考虑。欧洲也拥有自主的纯电动汽车的快速充电标准。因此，除了中国以外，该协议会也考虑与欧洲相关企业合作。

据《日本经济新闻》网站5月31日报道，该协议会同一天在东京都内举行了会员大会。协议会的事务局长吉田诚表示：“中国已正式前来征求意向，希望共同开发将来的统一标准，双方正在展开具体讨论”。关于和欧洲企业主导的标准“Combo”的关系，吉田强调称，“并非标准之争，而是正在讨论兼容性等问题”。还打算为印度自主国家标准的制定提供协助。

据称，前来征求意向的是中国大型国有输电企业国家电网。中国也拥有被称为“GB/T”的标准，预计中日双方共同推进从充电方式到充电插口形状等的统一的可能性很大。如果中日能在相关标准上形成联合，接下来在多大程度上推进与欧洲的“Combo”标准的合作将成为焦点。

中国通过政府补贴以及限制燃油车牌照的发放等，在纯电动车的普及方面已经领跑世界。2019年，中国还将引入要求汽车厂商生产一定比例的新能源车的规定，丰田汽车、日产汽车以及本田等日本汽车厂商正紧锣密鼓地推进在当地的纯电动汽车开发。如果中日能统一快速充电标准，将有利于厂商降低成本，并有望进一步推动纯电动车的普及。

报道称，该协议会同一天还发布了一组数据称，采用日本快速充电标准“CHAdeMO”的充电桩已在全球71个国家设置了超过1.8万座。其中，日本为7241座，北美2362座，环保规定正在加强的欧洲达到6260座，正实现迅速增加。

CHAdeMO协议会会长兼日本产业革新机构会长志贺俊之表示：“按我个人的预测，2030年的汽车市场将是纯电动车占一半，到2050年，或许全部汽车均将被不排放二氧化碳的纯电动车或燃料电池车（FCV）所取代”。

5月10日，工作人员在首届品博会国家电网有限公司展区演示使用电动汽车交流充电桩。（新华社）

责任编辑：刘德宾 SN222